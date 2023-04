Estratégias de ESG impactam empresas e os recursos humanos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 17 de abril de 2023.

O ESG tem como objetivo avaliar como as empresas gerenciam seus impactos e riscos e como elas podem contribuir para a sustentabilidade e para o desenvolvimento da sociedade em que estão inseridas.

Um estudo realizado em junho de 2022 pela Deloitte em parceria com o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), mostrou que das empresas que fazem parte da Bolsa de Valores brasileira, 87% delas aumentaram suas questões de ESG no último ano.

Isso indica que as empresas brasileiras estão começando a entender a importância desse conceito e a incluí-lo em suas estratégias de negócios. Em um cenário cada vez mais competitivo e consciente, o conceito ESG (ambiental, social e governança) tem ganhado destaque dentro das organizações.

O termo surgiu dentro da Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de incentivar empresas a evoluírem dentro desses três pilares e consequentemente melhorar o seu desempenho e produtividade. De acordo com o economista James Gifford, o ESG se resume em “um subgrupo inserido no contexto maior do investimento sustentável”.

Carolina Sverner, Andrea Minardi e Fernando Tassinari Moraes, alunos de mestrado na Insper, fizeram um levantamento com relação aos impactos das práticas de ESG dentro das empresas e o valor de suas ações. Ao aplicar o ESG, o preço das ações aumenta. Eles afirmam que “considerando as ações que compõem o índice S&P 500, o crescimento varia de 0,23% a 0,35%”.

Além dos impactos positivos para a sociedade e para o meio ambiente, o ESG também pode trazer benefícios para os funcionários de uma empresa. Uma pesquisa da agência Union + Webster mostrou que 87% dos brasileiros preferem consumir produtos de empresas sustentáveis e 70% desse número não vê problema em pagar a mais por isso.

Além de observar que essas empresas são bem vistas por seus colaboradores e parceiros gerando mais credibilidade entre seus clientes finais. A empresa Opinion Box fez outro levantamento que apurou dados da relação entre consumidores e empresas com práticas de sustentabilidade.

81% dos entrevistados disseram ter mais prazer em comprar produtos sustentáveis e para 37% deles as suas ações pessoais com objetivo de preservar a natureza são tão importantes quanto as governamentais. Empresas que adotam práticas sustentáveis têm uma maior capacidade de atrair e reter talentos, além de criar um ambiente de trabalho mais saudável e motivador, segundo a pesquisa realizada pela Talenses Executive.

Dos que foram abordados, 90% acreditam que o compromisso com o ESG pode influenciar na atração e retenção de talentos em razão desses conceitos estarem ligados não somente a valores organizacionais mas pessoais também, gerando mais confiança na empresa.

Pensando em ajudar profissionais de Recursos Humanos, a Lexly, empresa de benefícios corporativos e soluções jurídicas digitais, criou um ebook gratuito que explica todas as premissas do ESG e como se conectam com questões jurídicas e de gestão de pessoas. O material pode ser baixado aqui.O conteúdo é totalmente gratuito e pode ser acessado através de uma biblioteca virtual, além do Webinar que foi gravado em parceria com um time de especialistas jurídicos. A transmissão pode ser assistida aqui.