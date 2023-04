Seguradoras pagaram mais de R$ 219 bilhões em indenizações

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de abril de 2023.

Em 2022, o mercado de seguros brasileiro retornou à sociedade o total de R$ 219,4 bilhões, através de indenizações, benefícios e sorteios. De acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o montante engloba todos os tipos de seguros, com exceção dos setores de saúde e do Seguro do Trânsito (DPVAT) e foi 15,5% superior a 2021. São Paulo lidera a lista dos Estados que mais indenizaram, com R$ 138,4 bilhões, que corresponde a 63% do total. Rio Grande do Sul (R$ 10,4 bilhões) e Paraná (R$ 10,1 bilhões) ficam em segundo e terceiro lugar.

Esse aumento se deve à maior procura por produtos oferecidos pelas seguradoras, o que refletiu no aumento da arrecadação e, consequentemente, dos pagamentos. No comparativo com o ano anterior, o avanço na demanda foi de 16,2%. Seguro Automóvel (R$ 50,9 bilhões), Rural (R$ 13,4 bilhões), Transportes (R$ 5,4 bilhões) e Viagem (R$ 1 bilhão) foram os ramos que tiveram maior aumento na procura.

Apesar de ser o segmento de maior destaque na demanda, o Seguro Auto não chega a 100% dos brasileiros, já que, de acordo com a entidade, cerca de 70% dos carros circulantes não contam com a proteção securitária. São quase 31 milhões de veículos sem seguro em território nacional, contra 17,1 milhões de segurados (o número é referente ao ano de 2017).

O Seguro Viagem, por outro lado, viu seu consumo triplicar em 2022, com crescimento registrado de 167% e arrecadação superior a R$ 901 milhões. Em indenização, o aumento foi de 77% no mesmo período, com o total de R$ 312,1 milhões. Os percentuais acompanham o avanço do Turismo, que acumulou alta de 36,9% em 2022, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

