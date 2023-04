Cerca de 92% dos brasileiros pretendem comprar presente para o Dia das Mães

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de abril de 2023.

O Dia das Mães é uma data sazonal importante para o comércio brasileiro, já que todos os anos essa data proporciona um faturamento representativo na economia do Brasil. Prova disso, são os dados que a Nuvemshop trouxe dessa vez, trazendo um comparativo entre 2021 e 2022. Segundo essa plataforma de e-commerce, a Nuvemshop, o Dia das Mães gerou em 2022 um faturamento de R$ 142 milhões no comércio eletrônico. Esse número representa um aumento de 6,8% quando comparado a 2021.

De acordo com o Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM) aponta que 92% dos consumidores brasileiros pretendem presentear pessoas que representam a figura materna, sejam elas mães, avós, tias, madrastas, esposas ou outras figuras representativas. E dentre as principais intenções de compras são: 29% roupas, calçados e acessórios; 19% perfumes; 12% almoço/jantar em restaurantes; 11% cosméticos; 10% eletrodomésticos; 7% celular; 6% vale-presente; 5% passeio/viagem; 5% eletrodomésticos e 3% procedimentos estéticos.

Para o E-commerce Brasil é necessário que os comércios estejam atentos às tendências do momento para que a data traga um retorno significativo neste ano. E uma das tendências é o aumento das vendas por meio dos dispositivos móveis. De acordo com o levantamento feito pelo Índice Global de Compras Digitais da Cybersource, solução de gerenciamento de pagamentos digitais da Visa, em parceria com a PYMNTS, o Brasil lidera o ranking dos países que mais utilizam aparelhos celulares para realizar compras online, chegando a atingir uma média de 20% das transações feitas pelo smartphone, enquanto pelo desktop chega a 10%.

O E-commerce Brasil entende que para essa data é preciso também que as lojas online pensem em estratégias para atrair clientes; tenham o estoque o suficiente de produtos que têm mais procura; atualizar as descrições dos produtos; rever as políticas de envio e devolução e investir em comunicação visual.

Para o coordenador da Gráfica GIV Online, Rodrigo Barroso, que é especializado em estratégias de marketing, a comunicação visual não deve ser pensada apenas para lojas virtuais. Lojas físicas também precisam pensar antecipadamente em estratégias que atraiam o público para dentro da loja. Por isso, investir em banners promocionais, adesivos e cartazes é uma forma de prospectar clientes e obter vantagens mediante à inúmeras concorrências.

Rodrigo da GIV Online também acredita que o investimento em brindes de fidelização é um chamariz para a data e as embalagens devem ser escolhidas antes para agregar mais valor ainda ao presente.

“Antes do cliente decidir pela compra, ele analisa primeiro qual vantagem terá, seja um frete grátis, um desconto e até mesmo um brinde. Então, certamente, entregar um brinde junto ao produto, é um investimento que o lojista verá resultados até mesmo a curto prazo. E a embalagem é um detalhe que gosto muito de enfatizar porque é tão importante quanto o presente a ser entregue. Ela agrega valor e contribui com a experiência do momento”, enfatiza o coordenador de marketing da Gráfica GIV Online.