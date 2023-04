Como deve ser feito o processo de rebranding?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de abril de 2023.

Rebranding é o processo de reestruturar a identidade de uma empresa. Isso inclui mudanças como novo logotipo, novo site, novos materiais de propaganda ou, até mesmo, a redefinição de missão, valores e objetivos.

O rebranding ajuda o negócio a se adaptar às tendências atuais do mercado, a aumentar sua visibilidade e a conectar-se com clientes em potencial.

“Além disso, um rebranding bem-sucedido também ajuda a empresa a se destacar da concorrência, mostrando que ela está comprometida com as necessidades dos seus clientes”, afirma Camila Borges, sócia e diretora de marketing da Hidrolight do Brasil SA – empresa que atua com ortopedia e artigos para esporte e reabilitação.

O negócio nasceu em Garopaba (SC), em 1987. Borges conta que, durante 23 anos de empresa, a Hidrolight buscou seguir as “grandes e mais tradicionais” marcas do seu segmento de atuação. “Em 2009, tive uma conversa com o meu pai em que compartilhamos o sonho de ser ‘a marca líder que citasse as tendências do nosso mercado’”, afirma.

“Dessa forma, teve início o rebranding da Hidrolight. No primeiro momento, não sabíamos que esse era o termo, mas sabíamos que era a hora de fazer”, diz ela.

Segundo Borges, tudo começou com o estudo das cores: “O nosso objetivo era fazer com que todos que entrassem em contato com a nossa embalagem – que era o nosso maior meio de comunicação na época – sentissem, através das cores, a essência da Hidrolight. Foi aí que chegamos ao alaranjado, roxo e cinza”.

Depois, a diretora de marketing foi atrás de um fotógrafo a fim de entregar na embalagem e catálogo todas as texturas e riquezas de detalhes do produto. Em seguida, foi a vez do logo e do slogan serem recriados, quando foi selecionado o “movimento” como o centro da Hidrolight.

“Todo esse processo, que foi o start do posicionamento da marca, fez com que aumentássemos o nível da régua’ e nossa ‘cara’ precisava transmitir isso”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://hidrolight.com.br