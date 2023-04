Eaton está moldando o futuro da mobilidade com soluções de eletrificação em exibição na Auto Shanghai

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de abril de 2023.

A Eaton, empresa de gestão de energia inteligente, anunciou hoje que seu negócio de eMobility apresentará sua linha de soluções de veículos elétricos (VE), incluindo novos componentes de conexões de energia e sua premiada tecnologia de proteção de circuito Breaktor™, na Auto Shanghai, de 18 a 27 de abril de 2023, em Xangai (China).

Eaton’s line of electrified vehicle components includes circuit protection technologies, innovative terminals and connectors and ePowertrain systems. (Photo: Business Wire)

Tecnologia de proteção de circuito Breaktor oferece proteção rápida, segura e confiável

A tecnologia de proteção de circuito Breaktor é uma solução avançada de proteção de circuito para veículos elétricos que combina a função de fusíveis, interruptores pirotécnicos e contatores em um único dispositivo coordenado. À medida que os níveis de potência dos VE aumentam, a tecnologia de proteção de circuito Breaktor resolve o desafio cada vez maior de coordenação entre fusíveis e contatores e fornece proteção para bateria de alta potência e sistemas inversores.

Além do Breaktor, a Eaton possui fusíveis de alta tensão e ação rápida em vários veículos elétricos internacionais. Tanto o Breaktor quanto os fusíveis podem ser integrados em unidades de distribuição de energia (PDU) e unidades de desconexão de bateria (BDU) para servir como soluções completas de proteção e distribuição de energia para fabricantes de veículos elétricos.

Portfólio de conexões de alimentação com componentes comprovados da Royal Power Solutions

A divisão Power Connections da Eaton possui um portfólio de soluções de terminais e conectores que fornecem aos seus clientes tecnologias diferenciadas em várias categorias, incluindo terminais de baterias estampados, terminais de ilhós, terminais de caixa de bloqueio de alta potência, conectores, barramentos e serviços de suporte técnico. A Power Connections é uma divisão do negócio de eMobility da Eaton e seus produtos foram criados e desenvolvidos pela Royal Power Solutions, líder em componentes de distribuição de sinal e energia de alta precisão e soluções inovadoras para veículos elétricos – adquirida pela Eaton em 2022.

Portfólio ePowertrain projetado para otimizar sistemas de acionamento

A unidade de negócios ePowertrain da Eaton se concentra em produtos dos portfólios de transmissão para VE, engrenagens de redução e diferenciais da empresa.

“A expansão contínua da Eaton na Ásia-Pacífico é um passo importante para o crescimento do nosso negócio de eMobility e para a oferta de transmissões e engrenagens de ponta para VE para nossos clientes em toda a região”, disse Mark Kramer, diretor da unidade de negócios ePowertrain no negócio de eMobility da Eaton. “Esses componentes inovadores ajudam os clientes da Eaton a entregar veículos elétricos com maior eficiência em um dos maiores mercados do mundo.”

O portfólio de transmissões multivelocidade da Eaton inclui transmissões elétricas para veículos comerciais de duas, quatro e seis velocidades. As transmissões para VE da Eaton são baseadas em arquiteturas comprovadas, robustas e eficientes de eixo secundário típicas de transmissões manuais automatizadas (AMTs) e a troca de marcha é sincronizada sem uma embreagem usando um motor de tração.

Aproveitando sua experiência na produção de transmissões e conjuntos de engrenagens para veículos de passageiros e comerciais, o Vehicle Group da Eaton é líder mundial em design, desenvolvimento e fornecimento de engrenagens de redução para VE. Seja um projeto de industrialização em grande escala ou uma aplicação de nicho de mercado, a Eaton faz parceria com clientes em programas de desenvolvimento conjunto ou atua como fornecedora única de componentes ou sistemas de engrenagens de redução para VE. A experiência da Eaton em design e fabricação permite otimizar as soluções desde um aspecto técnico, comercial e de produção, diminuindo o risco de design de várias iterações e permitindo reduzir os tempos de desenvolvimento.

À medida que o mercado de veículos de passageiros transita cada vez mais para os VE, a Eaton tem a experiência para fornecer as soluções de que os fabricantes precisam. A Eaton oferece uma série de diferenciais especializados para VE com desempenho comparável aos diferenciais projetados para veículos tradicionais com motor de combustão interna (ICE).

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. A Eaton é guiada por seu compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar seus clientes a gerenciar a energia – hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências de crescimento mundial de eletrificação e digitalização, a Eaton está acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a resolver os desafios globais mais urgentes de gestão de energia e fazendo o que é melhor para seus acionistas e a sociedade em geral.

Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário como empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Reportamos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga a gente no Twitter e LinkedIn.

Zijia Li

Zijia Li

[email protected]



+86 215-200-0497

Fonte: BUSINESS WIRE