Guidewire Designa Michael Howe como Diretor de Produtos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de abril de 2023.

Guidewire (NYSE: GWRE) sente o prazer de anunciar a designação de Michael Howe como Diretor de Produtos, se reportando ao Diretor Executivo, Mike Rosenbaum. Neste novo cargo, Howe irá liderar a estratégia de produtos, gerenciamento de produtos, marketing de produtos e o mercado de parcerias da Guidewire. Sua organização irá acelerar o roteiro da inovação de aplicativos da Guidewire impulsionado por análises, aprendizagem automática e recursos de inteligência artificial generativa que os clientes da Guidewire terão necessidade para equilibrar inovação e excelência operacional de modo eficaz.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230417005820/pt/

Michael Howe Appointed Chief Product Officer at Guidewire (Photo: Business Wire)

Howe é um executivo sênior talentoso com mais de 30 anos de experiência no setor de softwares corporativos, tendo se concentrado no setor de seguros durante muitos anos. Como Diretor de Produtos da Applied Systems, Howe liderou todas as funções referentes a produtos e supervisionou uma ampla expansão do portfólio de produtos Applied, ao reforçar produtos emblemáticos, lançar novos produtos e impulsionar o crescimento em novos segmentos de mercado no canal de agentes e corretores de seguros. Antes da Applied, Howe ocupou cargos de liderança em empresas de software corporativo respaldadas por capital público e privado.

“Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Michael Howeàequipe de gerenciamento da Guidewire. Sua profunda experiência em software corporativo e conhecimento no domínio de seguros irá nos ajudar a aprimorar nossa estratégia de produtos e velocidade de inovação”, disse o Diretor Executivo da Guidewire, Mike Rosenbaum. “Nunca houve um momento tão promissor para a inovação impulsionada pela tecnologia no setor de seguros, sendo que a experiência e a liderança de Michael iráo acelerar nossa capacidade de promover a transformação em todo o setor.”

“A Guidewire está definindo o futuro da inovação para o setor de seguros P&C, o que tornou a entrada na empresa como diretor de produtos uma oportunidade de satisfação e uma escolha fácil”, disse Howe. “Estou na expectativa de trabalhar com nossos clientes, parceiros e toda a equipe da Guidewire para obter uma direção estratégica de produtos que aproveite as tecnologias existentes e emergentes em nossa plataforma, aplicativos e conteúdo, a fim de posicionar nossos clientes para um crescimento contínuo.”

Sobre a Guidewire Software

A Guidewire é a plataforma em que as seguradoras de P&C confiam para engajar, inovar e crescer com eficiência. ​Combinamos o setor digital, central, análise e aprendizagem automática para fornecer nossa plataforma como um serviço de nuvem. Mais de 500 seguradoras em 38 países, desde novas empresas até as maiores e mais complexas do mundo, utilizam a Guidewire. Como parceiros de nossos clientes, evoluímos continuamente para possibilitar seu sucesso. Temos orgulho de nosso histórico de implementação inigualável, com mais de 1.000 projetos de sucesso, suportados pela maior equipe de P&D e ecossistema de parcerias do setor. Nosso mercado fornece centenas de aplicativos que aceleram a integração, localização e inovação.

Para mais informação, acesse www.guidewire.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

NOTA: Para obter informações sobre as marcas registradas da Guidewire, acesse https://www.guidewire.com/legal-notices.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230417005820/pt/

Contato:

Contato com Investidores:



Alex Hughes

Guidewire

(650) 356-4921

[email protected]

Contato de Mídia:



Diana Stott, Diretora de Comunicações

Guidewire

(650) 781-9955

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE