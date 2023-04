LambdaTest lança análise de desempenho de aplicativos móveis

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de abril de 2023.

LambdaTest, uma plataforma de nuvem de testes de experiência digital omnicanal inteligente, lançou uma série de recursos para permitir que as empresas testem o desempenho de seus aplicativos móveis.

Os clientes que usam a nuvem de dispositivos reais de ponta da LambdaTest agora podem testar métricas de desempenho, como consumo de CPU, consumo de memória (RAM), uso de bateria, radiação de calor, representação gráfica / taxa de imagens, uso de rede e horário de início do aplicativo, entre outros.

Por exemplo, a CPU é responsável por executar todas as operações em um dispositivo móvel e um alto uso de um único aplicativo pode afetar outros serviços em execução. Isto também leva ao aumento do uso da bateria. As empresas agora podem identificar e abordar áreas responsáveis e garantir uma melhor eficiência do aplicativo.

Do mesmo modo, as métricas de consumo de memória – memória consumida pelo sistema (em MB) durante toda a sessão, memória consumida pelo aplicativo (em MB) durante toda a sessão, memória disponível para uso (em MB) durante toda a sessão – irão ajudar as equipes de desenvolvimento a identificar áreas do aplicativo que podem estar causando fugas de memória. Estas fugas podem fazer com que o aplicativo consuma mais memória ao longo do tempo, levandoàredução do desempenho e a bloqueios.

“Os primeiros clientes digitais desejam a melhor experiência geral de um aplicativo e isto não se restringe apenasàexperiência no aplicativo. Estes clientes experientes em tecnologia estão atentos ao uso da bateria, radiação de calor, consumo de CPU e RAM, entre outros. Basta olhar os comentários na Apple App Store ou na Google Play Store para saber a importância de acompanhar estas métricas. Nossa meta no LambdaTest é capacitar as empresas com todos os recursos que podem ajudá-los a testar corretamente, resultando em uma ótima experiência digital a seus clientes finais”, disse Mayank Bhola, Cofundador e Chefe de Produto da LambdaTest.

A LambdaTest também anunciou recentemente o lançamento de sua nuvem de testes de experiência digital para empresas. A oferta irá permitir que as empresas acelerem sua transformação digital, ao fornecer a melhor plataforma de orquestração e execução de testes em 360° da categoria, junto com análises de testes perspicazes e opções de implantação personalizáveis, ou seja, nuvem pública, locatário único ou no local.

Para saber mais, acesse: https://www.lambdatest.com/support/docs/appium-app-performance-analytics

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é uma nuvem de testes de experiência digital unificada e inteligente que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado mediante execução de testes com mais rapidez, o que garante lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

Nuvem de Testes Contínuos

A nuvem de testes contínuos da LambdaTest permite que as empresas testem e implantem com rapidez alterações em seus aplicativos móveis e de web até 70% mais rápido, o que ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento e a diminuir o tempo de lançamento no mercado.

Nuvem de Testes entre Navegadores

Nossa nuvem de testes entre navegadores permite que os usuários testem seus sites e aplicativos de web em uma ampla variedade de navegadores, sistemas operacionais e dispositivos. Com recursos como testes em tempo real, testes de design responsivo e ferramentas de depuração, permite que os desenvolvedores garantam que seus sites e aplicativos de web sejam compatíveis com diferentes navegadores, proporcionando assim uma perfeita experiência do usuário.

Nuvem de Dispositivos Reais

Com a nuvem de dispositivos reais, os testadores / desenvolvedores podem detectar bugs antes que seus aplicativos móveis sejam lançados. Com a nuvem de testes de dispositivos reais, as equipes podem testar erros não tratados, UI/UX, desempenho e funcionalidade de seus aplicativos antes de serem lançados em produção. As equipes também podem testar na mais ampla variedade de dispositivos móveis e OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV e Apple TV).

Nuvem de Regressão Visual Impulsionada por IA

Garantir layouts, designs e funcionalidades consistentes de aplicativos é crucial para oferecer experiências digitais visualmente perfeitas. A nuvem de regressão visual da LambdaTest garante que a aparência visual e a funcionalidade dos aplicativos de web de uma organização permaneçam consistentes e sem erros, ao aperfeiçoar a experiência digital e o desempenho dos negócios. As equipes podem obter percepções antecipadas sobre bugs visuais da interface do usuário antes de liberar seus aplicativos ao cliente. Os testadores / desenvolvedores podem executar testes de regressão visual automatizados em mais de 3.000 combinações de navegadores e dispositivos reais para identificar desvios visuais.

Inteligência de Testes Integrada e Impulsionada por IA

As percepções de execução de testes são fundamentais para a transformação digital, pois oferecem às empresas uma visão mais profunda sobre a qualidade dos lançamentos e tendências. Ao analisar dados de execução de testes, a inteligência de testes integrada da LambdaTest fornece às empresas percepções sobre padrões e tendências que podem levar a decisões informadas sobre o futuro desenvolvimento e melhorar a qualidade do aplicativo. Isto pode capacitar as equipes de desenvolvimento com dados detalhados e acionáveis de execução de testes e preencher a lacuna entre dados, percepções e ações para uma melhor e mais rápida tomada de decisão.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005802/pt/

Contato:

Assessoria de imprensa da LambdaTest:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE