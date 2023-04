Sofá: qual a diferença entre limpeza profissional e amadora?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de abril de 2023.

Uma pesquisa recente revelou que os brasileiros, que sempre se preocuparam com a limpeza de casa, redobraram os cuidados com a higiene do lar desde a eclosão da pandemia de Covid-19, em 2020.

De acordo com o estudo, realizado pela Kimberly-Clark, por meio de sua marca Scott Duramax, em parceria com a consultoria Grimpa, 73% dos entrevistados passaram a investir em uma limpeza mais completa e com maior frequência frente ao que tinham antes da pandemia.

Ainda segundo a pesquisa “Hábitos de limpeza do brasileiro: antes e durante a pandemia”, 70% dos participantes esperam que a tecnologia em produtos e equipamentos facilitem a rotina de limpeza do lar. O balanço entrevistou 1.013 brasileiros de todo o país.

É nesse ponto que, na hora da limpeza residencial, os brasileiros também precisam se atentar para a limpeza de um item presente na maioria das casas, que costuma reunir a família e, por conta disso, exige uma limpeza periódica: o sofá. É o que afirma Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços, lavanderia de estofados profissional.

“Apesar da importância da higienização dos estofados, muitas pessoas desconhecem a possibilidade de realizar a limpeza profissional de sofás, assim como as ferramentas e técnicas utilizadas para tal propósito. Com isso, acabam fazendo a limpeza de forma amadora, o que pode levar a diversos problemas para o estofado e seus moradores”, diz.

Segundo Finavaro, a limpeza de sofá realizada por profissionais é feita com produtos produzidos especialmente para tecidos de estofados e são utilizados equipamentos e técnicas próprias para a limpeza correta, conseguindo atingir um resultado superior quando comparado a uma limpeza amadora.

“Em uma limpeza profissional de estofados, são utilizadas máquinas extratoras e escovas próprias, além de máquinas de escovas rotativas, pulverizadores e a correta aplicação dos shampoos e bactericidas”, explica.

O responsável pela SP Serviços destaca que uma das principais diferenças do serviço de limpeza de sofá profissional para aquele que é feito de forma amadora, pelos próprios donos deste tipo de móvel, é que na limpeza amadora são utilizados produtos domésticos que podem danificar os estofados ou, até mesmo, produtos profissionais, só que utilizados de forma incorreta – o que, muitas vezes, pode causar danos irreversíveis ao estofado.

“Na hora de limpar um sofá, considere contar com uma lavanderia profissional de confiança. Recomendamos a limpeza do estofado a cada seis meses. Ressaltando que a higienização amadora, por não ter produtos bactericidas e molhar demais o estofado, pode causar mal cheiro logo após o sofá secar, o que não ocorre com a atuação de um profissional”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/