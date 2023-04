Thales se prepara para proteger infraestruturas europeias contra ataques de futuros computadores quânticos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de abril de 2023.

Como força motriz na segunda revolução quântica, a Thales uniu forças com cerca de 20 parcerias industriais, acadêmicas e deep techs como parte da iniciativa EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), que visa implementar nos próximos três anos uma infraestrutura de comunicação quântica para os estados membros da União Europeia.

Até 2040, os computadores quânticos poderão usar tecnologia sem precedentes para decodificar dados criptografados, ameaçando a segurança até mesmo dos sistemas de comunicação mais seguros. A EuroQCI visa combater essa ameaça desenvolvendo sistemas soberanos para proteger as comunicações e os ativos de dados de provedores de infraestrutura crítica e de instituições governamentais.

O objetivo de longo prazo da iniciativa é criar uma Rede Quântica de Informações (QIN) que aproveitará o fenômeno do entrelaçamento quântico não apenas para garantir a segurança das comunicações, mas também para criar redes de sensores e processadores quânticos, que têm o potencial de promover aumentos no já excelente desempenho de sensores quânticos e computadores quânticos.

Como parte desse esforço, a Thales está abrindo novos caminhos como membro de vários novos consórcios que foram criados desde o final de 2022 nos seguintes domínios:

Repetidores quânticos: QIA (Quantum Internet Alliance), liderada pela Universidade Técnica de Delft (Holanda), está trabalhando para demonstrar a viabilidade de conectar usuários em duas áreas metropolitanas 500 quilômetros distantes uma da outra, usando tecnologia que pode compensar a perda de informações por meio de uma memória quântica.

Distribuição de chave quântica: QKISS, coordenada pela Exail, e QUARTER, liderada pela LuxQuanta, estão desenvolvendo sistemas de distribuição de chave quântica para proteger as comunicações críticas dos usuários contra ataques cibernéticos.

Certificação de comunicação quântica: PETRUS, liderada pela Deutsche Telekom, é a coordenadora oficial de 32 projetos da EuroQCI, em nome da Comissão Europeia. Também está desenvolvendo uma estrutura para certificação e acreditação de produtos e redes de comunicação quântica.

Comunicação quântica por satélite: TeQuantS, liderada pela Thales Alenia Space, visa desenvolver até o final de 2026 tecnologias quânticas de comunicação espaço-Terra, necessárias para aplicações de segurança cibernética e futuras redes de informação quântica, por meio da construção de satélites e estações terrestres ópticas.

Especificamente, as equipes da Thales que participam desses projetos estão trabalhando para desenvolver equipamentos de geração, distribuição e gerenciamento de chave quântica e os dispositivos de criptografia de comunicação associados, bem como definir a arquitetura dessas infraestruturas tecnológicas.

A Thales opera as maiores instalações de pesquisa em física quântica da Europa em parceria com o Centro Nacional de Investigação Científica da França (CNRS). Cerca de 100 engenheiros e pesquisadores estão atualmente envolvidos no desenvolvimento de soluções (sensores, comunicações e algoritmos) que desempenharão um papel fundamental no mundo de amanhã. Esses novos consórcios se beneficiarão da experiência multidisciplinar da Thales, em particular no campo de redes de comunicação seguras.

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas, investindo em inovações digitais e tecnologias complexas – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e computação quântica – para o desenvolvimento da sociedade e construção de um futuro melhor. O Grupo fornece soluções para empresas, organizações e governos nas áreas de defesa, aeronáutica, aeroespacial e identidade digital e segurança. São serviços e produtos que os ajudam a cumprir a sua missão, considerando o papel das pessoas como força motriz por trás de todas as decisões. A Thales tem mais de 77 mil funcionários em 68 países. Em 2022 o Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões.

