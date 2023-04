stc Group oferece uma das mais amplas coberturas de rede do mundo para enriquecer a experiência do peregrino em Meca

18 de abril de 2023.

O stc Group conseguiu contribuir para o fundo de dotações do Rei Abdulaziz ao forneceràMeca a mais ampla cobertura de rede por meio de sua solução de construção (IBS). Por meio dos melhores serviços e soluções digitais avançadas, o Grupo facilitou a conectividade perfeita, rápida e ininterrupta para peregrinos que realizam rituais religiosos em Meca, em linha com os esforços contínuos do Reino para fornecer aos peregrinos os melhores e mais recentes serviços digitais para uma experiência segura e enriquecida.

Como parte de seus esforços para fortalecer a conectividade no Reino, o stc Group forneceu ao Rei Abdulaziz dotação de sete torres de comunicação cobrindo uma área de 1,5 milhão de metros quadrados — uma das maiores áreas de cobertura da Arábia Saudita, mais de 18.600 antenas, mais de 800 pequenas picocélulas para cobrir frequências próximas e 92 estações de transmissão com 4 operadoras de rede LTE. A instalação dessas tecnologias e infraestrutura oferecerá ampla cobertura de rede na construção de dotações para garantir alto desempenho de rede.

O Grupo também instalou o primeiro sistema CDD de antena distribuída digitalmente no Oriente Médio em preparação para a implantação do serviço de rede de quinta geração nos próximos meses. Também desenvolverá um fundo de dotação para estabelecer uma infraestrutura digital sustentável e promover o desenvolvimento de produtos e soluções digitais na Arábia Saudita para fortalecer a posição do país como um centro digital na região do Oriente Médio e Norte da África.

Esta iniciativa está alinhada com o compromisso do stc Group de construir um mundo cada vez mais conectado, enquanto enriquece a vida de indivíduos e comunidades e fornece serviços de comunicação de classe mundial, avançados e confiáveis.

O stc Group continua garantindo a prontidão digital da Mesquita Sagrada e áreas adjacentes para atender milhões de executantes e visitantes de Umrah durante a temporada da Umrah.

*Fonte: AETOSWire

