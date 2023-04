Aceleradora dos Emirados Árabes quer startups do Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

O Parque de Tecnologia e Inovação de Sharjah (SRTI Park), localizado nos Emirados Árabes Unidos, lançou a edição 2023 do seu programa de aceleração para startups, o SAIA. O programa tem como foco quatro vertentes: Tecnologias Avançadas e Digitalização (Advanced Technologies & Digitalization), Mobilidade Sustentável (Sustainable Mobility), Tecnologia Limpa e de Energia (Energy Tech e Clean Tech), Tecnologia Sustentável e Agrotecnologia (Green Tech & Agritech). O objetivo é atrair startups que estejam desenvolvendo soluções inovadoras nessas áreas, oferecendo mentoria, treinamento e suporte financeiro para empresas em estágio inicial.

Desde 2016, o SRTI Park tem como propósito promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico na região. Além do SAIA, o parque oferece programas e serviços de apoio para startups e empresas inovadoras, com foco em áreas como robótica, inteligência artificial, ciências da vida, energia e meio ambiente, entre outras.

As edições anteriores do SAIA contaram com a participação de empresas brasileiras. “Para o SAIA 2022, atraímos 68 startups brasileiras, a terceira maior participação depois da Índia e dos Emirados Árabes Unidos. Isso é altamente significativo e demonstra o alto calibre das startups brasileiras”, afirma Hussain Al Mahmoudi, CEO da SRTIP. A participação de startups no Brasil contou também com a parceria de uma empresa brasileira, a 4revops, para que o público encontrasse proximidade no programa e tivesse mais interesse em fazer a inscrição.

As dez empresas selecionadas para o programa de aceleração terão acesso a uma ampla rede de mais de 200 parceiros, entre mentores, investidores, grandes companhias, universidades e governo. Além disso, elas receberão assistência para testar e lançar seus produtos, assim como terão feedbacks, análises e insights para prever a trajetória de seus negócios. Ao final do programa de 12 semanas, um dos projetos selecionados receberá um prêmio de US$ 50 mil. Para as outras startups, as oportunidades de financiamento podem vir por meio do Investor Day, no qual as finalistas demonstram suas inovações para possíveis investidores na rede de parceiros do SAIA.

O SAIA também oferece suporte para entender melhor as regulamentações locais e apoiar as startups na adaptação aos novos mercados, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto em países vizinhos, como Irã, Líbia, Iraque, Síria e Arábia Saudita, onde há uma limitação tecnológica e de inovação.

As inscrições para a edição 2023 do SAIA estarão abertas até o dia 23 de maio. As startups interessadas em participar devem se inscrever no site oficial do programa, onde poderão encontrar mais informações sobre os requisitos de elegibilidade e as etapas do processo de seleção.