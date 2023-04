Boomi nomeia novas adições para a equipe de liderança enquanto continua sua expansão global

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

A Boomi™, a líder inteligente de conectividade e automação, anunciou hoje a nomeação de Greg Wolfe como o novo diretor comercial, Rahim Bhatia como o diretor de estratégia e Jessica Soisson como a diretora de contabilidade. Além disso, Dan McAllister ingressa na empresa como vice-presidente sênior de Alianças e Canais Globais, e Troy Anderson ingressa como vice-presidente global de Mercado Comercial Global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005290/pt/

Boomi Appoints New Additions to Leadership Team as It Continues Global Expansion (Graphic: Business Wire)

“Estou entusiasmado em continuar a atrair grandes talentos para ampliar e aprimorar a nossa já estelar equipe de líderes com foco no sucesso do cliente na Boomi”, disse Steve Lucas, CEO na Boomi. “A demanda por conectividade digital, integração e automação nunca foi tão forteàmedida que empresas de todos os setores enfrentam uma volatilidade do mercado sem precedentes, o ritmo rápido da mudança tecnológica e um ecossistema de software cada vez mais complexo. Estes líderes têm a experiência e o entusiasmo para levar a Boomi ao próximo nível, enquanto ajudamos as empresas a solucionar os desafios mais urgentes da atualidade e capitalizar sobre as oportunidades do amanhã.”

Como diretor de operações na Marketo, Greg Wolfe trabalhou em estreita colaboração com o CEO da Boomi, Steve Lucas, onde ajudaram a empresa a crescer e a liderá-la até uma aquisição bem-sucedida pela Adobe.

As nomeações executivas ocorrem logo após as recentes indicações de Arlen Shenkman, como diretor financeiro (CFO), e Alison Biggan, como diretora de Marketing (CMO), assim como a expansão da Boomi nos mercados de alto crescimento da Índia e da região Ásia-Pacífico.

Como uma empresa global de Software como um Serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi se orgulha de ter uma crescente comunidade de usuários de mais de 100.000 membros e de ser uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa conta com uma rede mundial de aproximadamente 800 parceiros que incluem a Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; além de trabalhar com os maiores provedores de serviço em nuvem hyperscaler, incluindo a Amazon Web Services, a Google e a Microsoft, entre outros.

A Boomi foi nomeada nas listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido. A empresa ganhou dois International Stevie® Awards, por Empresa do Ano e Inovação de Produto; o Gold Globee® Award na categoria Plataforma como um Serviço (PaaS); o Merit Award for Technology na categoria Serviços em Nuvem; o Stratus Award como Líder Global em Computação em Nuvem 2022, e recebeu a prestigiada classificação de 5 estrelas no Guia de Programa de Parceiros da CRN por dois anos consecutivos.

Novas nomeações de liderança da Boomi:

Greg Wolfe, diretor comercial



Como diretor comercial na Boomi, o Greg Wolfe supervisionará a estratégia global da empresa, promovendo o crescimento e a experiência excepcional do cliente em todas as unidades de negócios e regiões. Com mais de 35 anos de experiência na liderança e operação de um conjunto diversificado de empresas e funções na categoria SaaS, Greg é um executivo experiente, com um histórico comprovado de promover o sucesso, criar equipes de alto desempenho e maximizar o valor das partes interessadas. Antes de ingressar na Boomi, ele ocupou cargos executivos e de nível C em algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, incluindo a Adobe, SAP, Business Objects, Marketo, Crystal Decisions e Xerox Corporation.

Rahim Bhatia, diretor de estratégia



O Rahim Bhatia ingressa na Boomi como diretor de estratégia, onde ajudará a desenvolver e executar ainda mais a estratégia da empresa para promover o crescimento organizacional e o sucesso do cliente. O Rahim é um líder com foco no cliente e na área comercial com mais de 20 anos de experiência em entregar crescimento escalável de clientes e receita para negócios de tecnologia em empresas como a SAP, CA Technologies e Axway.

Jessica Soisson, diretora de contabilidade



Uma líder experiente em compliance com os requisitos regulatórios e de governança em empresas multinacionais de ritmo acelerado, a Jessica Soisson tem mais de 25 anos de experiência em diligência, aquisições e alienações, iniciativas de reestruturação corporativa e reengenharia de processos de negócios. Como diretora de contabilidade, será responsável por supervisionar todos os assuntos e funções contábeis da empresa, impostos, tesouraria e várias outras funções, como gerenciamento de pedidos e cobranças. Jessica foi anteriormente diretora de contabilidade e vice-presidente sênior, Controladora Corporativa na Citrix Systems, e atuou em um cargo gerencial na Arthur Andersen.

Dan McAllister, vice-presidente sênior de Alianças e Canais Globais



O Dan McAllister trazàBoomi mais de 25 anos de experiência em alianças globais e parcerias de canal. Anteriormente, liderou as equipes globais e alcançou o crescimento líder do setor na Salesforce, MuleSoft, Box, NetSuite, Crystal Decisions e SAP. Na Boomi, Dan se concentrará, além disso, na construção do amplo ecossistema global de parceiros da empresa e no desenvolvimento de programas de capacitação de parceiros em que todos saem ganhando.

Troy Anderson, vice-presidente de Mercado Comercial Global



Troy Anderson, mais recentemente, liderou as vendas de análise de dados no Google Cloud para a América do Norte. Antes de sua aquisição pela Google, Troy liderou os segmentos de Vendas Comerciais Mundiais e Estratégia Go To Market para a Looker. Durante mais de 20 anos, Troy se especializou na liderança de vendas comerciais com ênfase na cultura de equipe. Antes da Google, Troy atuou nas funções de liderança sênior na Qlik, SAP, Crystal Decisions e Business Objects, abrangendo Vendas Globais, Desenvolvimento de Negócios e Operações. Sob a liderança de Troy, as empresas onde trabalhou foram reconhecidas como as principais empregadoras da região.

Recursos adicionais

Sobre a Boomi



A Boomi almeja tornar o mundo um lugar melhor ao conectar todos a tudo, em qualquer lugar. Como pioneira da plataforma de integração com base em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parcerias que incluem a Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Empresas mundiais recorremàplataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e organizar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter resultados mais rápidos e melhores. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo “B” e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005290/pt/

Contato:

Kristen Walker

Comunicações Corporativas Globais

[email protected]



+1-415-613-8320

Fonte: BUSINESS WIRE