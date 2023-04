Dahua Technology apresenta Full-color Cube para explorar novas possibilidades de inovação

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

A Dahua Technology, uma solução AIoT centrada em vídeos e provedora de serviços com liderança mundial, revela o conceito Full-color Cube em 2023, um cubo de cor mágica que combina Full-color, Smart Dual Light e outras tecnologias em infinitas possibilidades de inovação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005083/pt/

For years, Dahua has been investing in Full-color Technology that assures users 24/7 colorful monitoring as well as trust-worthy performance in terms of clarity, definition, flexibility, accuracy and intelligence. This year, meet Full-color Cube! It integrates Full-color and Smart Dual Light with other technologies, creating infinite possibilities for innovation and allowing you to do more than you could ever imagine. (Photo: Business Wire)

“A tecnologia Full-color da Dahua vem sendo continuamente atualizada, com a adição da Smart Dual Light como um grande exemplo. Este ano, combinamos estas duas tecnologias principais com câmeras AI, Duo e PT, bem como outras tecnologias para oferecer o Full-color Cube, que satisfaz ainda mais as necessidades de monitoramento dos usuários para imagens vivas e coloridas em ambientes com pouca luz”, disse Eaden Xie, Diretor de Produto da Dahua Technology.

Ao apresentar visão panorâmica, configurações mais personalizadas e flexíveis, inteligência segundo desejada e crescimento futuro, o Full-color Cube libera uma diversidade de funções de segurança de ponta mediante intensas combinações tecnológicas.

Full-color + Panoramic: imagem perfeita de grande amplitude angular de 180°

A série Full-color Panoramic alcança uma ampla gama de cobertura de visão, com uso de recursos das câmeras Full-color Duo e PT.

Full-color + Duo

Com base no avançado algoritmo de fusão de metadados a nível de pixel da Dahua, a câmera Full-color Duo adota lente de abertura dupla F1.0 e sensores CMOS duplos de 1/1,8″ para criar melhores efeitos de imagem em condições de pouca luz. Comparada com as câmeras tradicionais, sua imagem perfeita de 180° poupa significativamente custos de equipamentos e instalação. Além disto, o modelo de globo ocular suporta rotação de 3 eixos, o que torna a instalação e a operação mais convenientes. Mais além, sua função EPTZ apresenta imagem panorâmica com vários detalhes de alvo.

Full-color + PT

Equipada com maior ângulo panorâmico e de inclinação, a câmera PT em cores oferece um campo de visão expandido com menos pontos cegos, enquanto capta imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana para mais informação e detalhes. Uma variedade de suportes de montagem facilita a instalação em uma haste, teto ou parede.

TiOC: proteção em tempo integral antes, durante e após um evento

TiOC (Three-in-One Camera) é um produto de destaque da família Dahua Full-color que integra Smart Dual Light, Active Deterrence e IA. Antes do evento, a tecnologia SMD 4.0 e Perimeter Protection visa a precisão em alarmes pessoais e veiculares. Durante o evento, a tecnologia Smart Dual Light registra os eventos em cores, enquanto impede ativamente intrusos com luzes vermelhas e azuis e sirene. Após o evento, a Smart Search recupera com rapidez as filmagens do alvo, ao reduzir o tempo de investigação. A TiOC também permite acessoàplataforma de terceiros para transmissão / reprodução ao vivo, configuração de parâmetros de vídeo e áudio, etc.

Para mais detalhes sobre o Full-color Cube, clique aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005083/pt/

Contato:

Zoe Xu ([email protected] )

Fonte: BUSINESS WIRE