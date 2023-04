Empresa catarinense lança linha assinada por Gabriel Medina

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

A prática de atividade física vem aumentando no Brasil. Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, a frequência de adultos com prática de atividade física no tempo livre – equivalente a pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana – aumentou, variando de 30,3%, em 2009, a 36,7% em 2021.

De acordo com os indicativos da Vigitel Brasil 2006-2021, que utiliza critérios estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde), o aumento foi observado em ambos os sexos, mas foi maior entre as mulheres, passando de 22,2%, em 2009, para 31,3% em 2021.

Nesse panorama, a cada ano surgem novidades no mercado brasileiro de esporte, saúde e bem-estar. Exemplo disso, a Hidrolight do Brasil SA, empresa de Garopaba (SC) que atua com ortopedia e artigos para esporte e reabilitação, acaba de lançar uma linha de ortopedia assinada por Gabriel Medina, primeiro brasileiro a vencer um mundial de surf – o atleta foi tricampeão mundial de surf da ASP World Tour nos anos de 2014, 2018 e 2021.

Com a linha Recovery, desenvolvida com tecnologia Air Knit Wave, a empresa pretende alcançar novos parceiros e garantir a solidez da marca.

“Aprovada por Gabriel Medina, a linha Recovery possui tecnologia Knit Wave, que combina elementos de termorregulação melhorando o desempenho do atleta”, explica.

“Demos o nome de Knit Wave, que combina todo o processo de compressão personalizada com elementos de termorregulação corporal. Nos pontos de maior atrito ou pressão, o silicone interno protege e massageia a área mais afetada da articulação”, detalha.

Segundo a sócia e diretora de marketing da Hidrolight, as expectativas da marca com o lançamento são positivas: “Para a Hidrolight, ter um atleta de alto rendimento, como o Gabriel Medina, como o embaixador da marca e assinando uma linha inteira é um privilégio”.

“Sabemos do potencial da linha, conhecemos o nosso produto e sabemos como ele performa, mas ter a confiança de um superatleta, três vezes campeão mundial de surf, que assina embaixo, nos deixa ainda mais motivados e empolgados”, conclui Borges.

Para mais informações, basta acessar: https://hidrolight.com.br/