Evento que promove discussões sobre o mercado de CSC no Brasil completa 10 anos

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

Completando 10 anos, o Shared Services Knowledge Exchange reuniu ao longo de suas edições, mais de 1.000 profissionais para discutir as melhores práticas e oportunidades, bem como tendências do mercado de CSC.

A 10ª edição do evento já conta com mais de 100 participantes confirmados e será um evento de um dia com uma programação exclusiva para atender às demandas existentes para o segmento de Serviços Compartilhados.

Com o objetivo de discutir sobre as mudanças aceleradas e as exigências por processos mais inteligentes, dados estruturados e talentos ainda mais preparados nos Centros Serviços Compartilhados (CSCs), o Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) está organizando mais uma edição especial de um evento para interação e discussão entre profissionais e executivos do mercado brasileiro de CSC, que acontecerá no formato presencial, dia 23 de maio, no Milenium, em São Paulo.

O tema do 10th Shared Services Knowledge Exchange será: “Mudanças aceleradas exigem processos inteligentes, dados estruturados e talentos preparados. Seu CSC está pronto?” e ao longo do dia, os participantes terão a oportunidade de assistir e participar de discussões, conhecer as melhores práticas desse mercado, além de realizar networking com executivos de diversas empresas do segmento. Líderes, diretores, gestores, tomadores de decisão dos CSCs brasileiros, poderão refletir sobre como impulsionar os resultados e alcançar a excelência em seus CSCs, em um cenário de mudanças aceleradas.

A programação está sendo cuidadosamente pensada para trazer cases, discussões, reflexões, sessões com palestrantes experientes do mercado que irão ajudar as empresas nos seus desafios, a refletir sobre novos modelos de operação, tecnologias, sobre a gestão de dados e equipes e muitos outros temas atuais e relevantes.

Além das apresentações planejadas pelo IEG com palestrantes renomados, os participantes também terão a oportunidade de visitar os estandes de empresas e startups que apresentarão soluções e apresentações, para o mercado de Serviços Compartilhados. Ao todo, serão 9 horas intensas de muito conteúdo e aprendizado em CSC.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, disseminando conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.