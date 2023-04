TaaS: Uma tendência para terceirizar serviços tecnológicos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

Como a tecnologia continua evoluindo rapidamente, a escassez de profissionais qualificados na área acelerou a tendência de as empresas adotarem modelos inovadores de atendimento, de acordo com o estudo IT Trends Snapshot 2023, realizado pela Logicalis. O estudo, que está em sua oitava edição, entrevista 123 executivos de TI no Brasil e revela que 94% dos entrevistados já passaram por escassez de recursos humanos no setor de tecnologia.

O estudo também revelou que os modelos de tecnologia como serviço (TaaS) estão ganhando força entre as empresas brasileiras como solução para superar a escassez de profissionais qualificados. O TaaS permite que as organizações aproveitem conhecimentos e recursos externos, fornecendo soluções e processos como serviços, em vez de depender apenas de talentos internos. A abordagem foi adotada ou planejada por 82% dos entrevistados, indicando uma tendência crescente na terceirização de serviços de tecnologia para garantir a continuidade dos negócios.

Além da modalidade de tecnologia como serviço, as organizações estão implementando outras medidas para lidar com a escassez de talentos no setor de tecnologia. Isso inclui desenvolver programas de treinamento interno, revisar políticas de contratação, salários, benefícios e jornada de trabalho e implementar políticas de trabalho remoto ou reconfigurar o local de trabalho. No entanto, apesar desses esforços, 83% dos entrevistados acreditam que a escassez de profissionais qualificados persistirá e não será resolvida rapidamente.

“O desafio vai muito além do hunting de profissionais qualificados. Após o processo de recrutamento é fundamental possuir mecanismos de acompanhamento para garantir que os colaboradores possuem as competências técnicas e comportamentais necessárias, estimular o aprendizado e adaptação contínua impostos pelos desafios da tecnologia e ainda criar mecanismos de retenção dos talentos.”, destaca Jonathas Milis, CEO da Takter Brasil, empresa especializada em soluções de tecnologia.

O estudo também destaca a importância crescente da transformação digital nos objetivos estratégicos das organizações. Embora a eficiência operacional e a otimização de processos continuem sendo as principais prioridades, o desenvolvimento da jornada de transformação digital ocupa o terceiro lugar, citado por 37% dos entrevistados. Isso ressalta o crescente reconhecimento da tecnologia como um fator crucial para o sucesso organizacional, com a TI desempenhando um papel fundamental na viabilização de iniciativas de transformação digital.

Outro ponto significativo do estudo é a maior preocupação com a segurança da informação. O percentual de empresas que citam a segurança da informação como prioridade aumentou constantemente nas últimas edições do estudo, passando de 45% para 53% e depois para 58%. Isso reflete a crescente conscientização sobre os riscos e desafios associados à segurança cibernética e a necessidade de medidas robustas para proteger os dados e ativos organizacionais.

A computação em nuvem também está ganhando força entre as empresas brasileiras, com 5% dos entrevistados se identificando como cloud native ou cloud first, e 26% tendo executado uma parte significativa ou a totalidade de sua migração para a nuvem. No entanto, o estudo destaca que o gerenciamento eficiente de serviços em nuvem ainda continua sendo um desafio para muitas organizações, com práticas como monitoramento financeiro de custos, planejamento financeiro para aquisição e uso de serviços e treinamento em tecnologia de nuvem ficando para trás na adoção.

Os desafios e tendências do cenário tecnológico vão muito além da escassez de talentos. As empresas estão recorrendo a modelos de serviços inovadores, como a tecnologia como serviço, para preencher a lacuna e garantir a continuidade dos negócios. “Garantir um ambiente tecnológico estável, seguro e eficiente e ao mesmo tempo desenvolver ou integrar soluções tecnológicas que suportem as diversas frentes de negócio é um desafio que, quando não planejado adequadamente, tem levado organizações a desperdícios significativos de esforço, foco, tempo e recursos financeiros. Neste contexto, a contratação de empresas especializadas tem se mostrado uma alternativa eficiente e com boa taxa de retorno sobre o investimento”, afirma o executivo da Takter Brasil.

Transformação digital, segurança da informação e a computação em nuvem continuam sendo as principais prioridades das organizações, enquanto o gerenciamento eficiente dos serviços em nuvem continua sendo um desafio. À medida que as organizações navegam no cenário tecnológico em evolução, as estratégias para lidar com a escassez de talentos e alavancar a tecnologia para obter vantagem competitiva serão cruciais para o sucesso.