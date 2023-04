Uso de SEO busca auxiliar empresas em motor de busca

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

As ferramentas de otimização para motores de busca são aquelas que ajudam os webmasters a otimizar seus sites para obter um melhor desempenho nos motores de busca. Essas ferramentas podem incluir técnicas de SEO, análise de palavras-chave, monitoramento do desempenho das páginas, criação de conteúdo e outros métodos de marketing de conteúdo.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para a Sociedade da Informação, em 2020, ao menos metade das empresas (54%) possuem sites e mais da metade estão presentes nas redes sociais e utilizam a internet para fazer suas vendas. O que faz com que as corporações estejam cada vez mais atentas às funcionalidades disponíveis nos motores de busca.

Para Marcelo Celestino, publicitário e proprietário da Otz Ads, uma das principais vantagens do uso das ferramentas de otimização é que elas permitem que os webmasters se mantenham atualizados com as últimas tendências de SEO e que possam criar conteúdo otimizado para os motores de busca. “Com o auxílio das ferramentas de otimização, os webmasters monitoram o desempenho de seus sites, o que os ajuda a identificar oportunidades para melhorar o desempenho das páginas em termos de ranqueamento nas pequisas”.

“Além disso, tais mecanismos são úteis para ajudar empresários a identificar problemas de SEO que possam estar afetando o desempenho do site, o que ajuda a corrigir esses problemas antes que eles possam prejudicar o negócio”, complementa.

Segundo o publicitário, no mundo corporativo, o uso de SEO é cada vez mais indispensável uma vez que pode deixar o comércio à frente da concorrência, visando aumentar a visibilidade e o alcance da marca, assim como o tráfego.

“A otimização de SEO é essencial para melhorar o ranking dos sites nos mecanismos de pesquisa, o que significa que o seu site pode se destacar entre os resultados da primeira página”.

Em suma, conforme aponta Gabriel, “as ferramentas permitem que as empresas descubram quais palavras-chave os usuários estão usando para pesquisar, o que ajuda a tornar o conteúdo mais relevante para os usuários, entre outras diversas possibilidades que podem alavancar as vendas”.

Sabendo como a internet está presente no consumo das pessoas, o CEO da Otz Ads reforça que é importante que todo empreendedor esteja atento às principais ferramentas e estratégias usadas para a otimização de sites em mecanismos de busca, incluindo o monitoramento de palavras-chave, otimização de conteúdo, criação de backlinks de qualidade, otimização de títulos e meta tags, criação de conteúdo relevante, criação de uma estrutura de links internos eficaz e envio a diretórios.

“Estas são as principais táticas usadas para melhorar o ranking de um site nos resultados de pesquisa e consequentemente, traçar um plano mais certeiro e obter melhores resultados”, finaliza.

