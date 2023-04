Wemade realiza vários eventos para celebrar o 600º dia do serviço MIR4

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

O exitoso MMORPG MIR4 da Wemade está realizando eventos a partir de 18 de abril para celebrar o 600º dia do serviço oficial ao vivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005659/pt/

O MIR M atualizou seus tokenomics e expandiu a economia entre os jogos através do ecossistema WEMIX (Gráfico: Wemade)

Primeiro, o “Evento de Presença de 14 dias da Flor de Cerejeira de Ouro” será realizado até 15 de maio. Os usuários podem receber várias recompensas, incluindo “Estátuas de Dragão Azul Lendárias” e “Pedra de Aprimoramento de Artefato de Dragão do Dragão Divino Heróico” apenas entrando no jogo durante o período do evento.

Uma “Loja de Trocas da Flor de Cerejeira de Sonholeta” estará até 1º de maio. Os usuários podem trazer os itens de “Flor de Cerejeira” obtidos de monstros caçadores para o NPC “600 dias Sonholeta”, localizado em uma grande cidade para trocar com itens como o “Baú Místico de Material de Dragão Épico”, o item da insignia do Codex “Flor de Cerejeira de Ouro Rara”, e muito mais.

Além disso, o evento “Presente Surpresa do Dragão Divino” será realizado por dois dias após a atualização. Os usuários podem obter vários Summon Ticket e itens como a “Presente Surpresa do Dragão Divino”, que será útil na caça, simplesmente ao fazer o login no jogo seis vezes por dia em um horário designado. O MIR4 também atualizou o “Demônio Monstruoso Sedento de Sangue” como a quarta etapa do “Raide Infernal”, um conteúdo de Raide de Boss em modo difícil. Somente personagens de nível 160 ou superior podem entrar neste raide. Os usuários devem derrotar vários monstros e o chefe final em um limite de tempo ainda mais curto para receber grandes recompensas. Quanto mais membros do grupo participarem, mais fácil será derrotar o chefe.

Da minha batalhaànossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 no seu site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005659/pt/

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Jennifer Jung, gerente de RP

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE