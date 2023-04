É seguro consumir direto da torneira sem filtragem?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de abril de 2023.

A água é um elemento primordial para a vida humana e seu consumo é necessário para a manutenção da saúde. No entanto, é preciso ter cuidado com a qualidade da água ingerida, pois a água da torneira pode estar contaminada e causar doenças graves.

Apesar de a água passar por estações de tratamento, isso pode não ser suficiente para manter sua qualidade. Mesmo tratada, a água que sai pela torneira pode carregar resíduos químicos, metais pesados, parasitas, vírus e bactérias. Isso acontece porque o líquido passa por sistemas de encanamento e locais de armazenagem, que podem estar sujos e enferrujados, assim que deixa as estações de tratamento.

Cuidado com a saúde

Água limpa direto da torneira não é garantia de água potável. Embora a maioria das regiões do Brasil tenha acesso a água tratada, ainda é importante ter cuidado com a qualidade da água que chega até as residências de todo o território nacional.

Doenças que podem ser causadas

Entre as substâncias que podem estar presentes na água da torneira, é possível citar o flúor (encontrado em grandes quantidades nas águas brasileiras, mas proibido em países europeus), o cloro (utilizado no tratamento da água, mas que pode causar danos à saúde em grandes quantidades) e metais pesados, como: chumbo, arsênico, alumínio e mercúrio. Estes metais podem gerar câncer, doenças do fígado e do sistema nervoso central.

O consumo de água contaminada ainda pode acarretar cólera, esquistossomose, gastroenterites, leptospirose e Hepatite A. Febre, dores de barriga, calafrios, diarreia, vômitos e perda de apetite estão entre os sintomas mais comuns.

Como evitar a contaminação

Ferver a água não resolve o problema da contaminação, uma vez que não elimina o cloro e outras substâncias. Sendo assim, a forma correta de consumir água é utilizando filtros e purificadores, que fazem o trabalho necessário de maneira prática e rápida.

Também é preciso cuidar dos prazos de troca do refil do filtro, higienizar as torneiras, fazer a limpeza regular de caixas d’água e dedicar atenção ao sistema hidráulico. Somente com práticas como estas será possível consumir água em qualidade adequada.