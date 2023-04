Evento de imersão traz qualificação e formação artística para todos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de abril de 2023.

Voar num trapézio a 10 metros de altura, aprender acrobacias de ponta cabeça, subir em cordas, ter uma rotina de treinos igual a de profissionais e conviver com alguns dos melhores artistas de circo na atualidade. Essa é a proposta do Camp do Circocan, evento que traz uma imersão de 5 dias no melhor estilo dos acampamentos americanos, em que os participantes ficam hospedados no local do evento e compartilham aulas, treinos e momentos de lazer. O Camp será realizado no Rancho MC, localizado em Mandirituba, de 27 de abril a 1º. de maio.

A iniciativa promovida pelo Circocan, companhia de circo fundada há quase 20 anos, já está em sua décima edição e traz professores de todo o Brasil e também de fora para compartilhar seus ensinamentos com o público presente.

Durante a imersão os alunos têm a chance de aprender mais de 15 diferentes modalidades do circo que são adaptadas aos diferentes níveis técnicos, para iniciantes e também profissionais da área. Professores, artistas, atletas, alunos e entusiastas de diversas vertentes do movimento se reúnem no Centro de Treinamento da escola que fica na região metropolitana de Curitiba para o curso intensivo.

Para o diretor da escola, Pedro Mello e Cruz, ” a iniciativa busca qualificar e também promover a troca de experiências entre os diferentes públicos e realidades, valorizando a diversidade que é uma característica histórica do circo. Apesar de popular, o acesso ao aprendizado do circo ainda fica restrito aos grandes centros e proporcionar um ambiente de compartilhamento de conhecimento contribui para o desenvolvimento da prática e produção cultural como um todo”. O evento acontece três vezes ao ano e já recebeu participantes de 20 estados do Brasil e de 12 países. Para saber mais é só procurar o Circocan nas redes sociais.