PIB brasileiro ultrapassou os R$ 9 trilhões em 2022

* Por: DINO - 20 de abril de 2023.

A economia do país, acompanhada diariamente pelo mercado financeiro, por economistas, investidores e instituições financeiras, é medida pelo PIB. O Produto Interno Bruto, indicador realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) leva em consideração todos os serviços e os bens finais produzidos no país durante um intervalo de tempo.

Tão importante quanto a divulgação do PIB, que mostra a soma dos serviços produzidos no Brasil, que em 2022 foi de R$ 9,9 trilhões deve haver também, o reconhecimento a profissionais que não estão na linha de frente, como o contador, que exerce funções e desenvolve tarefas imprescindíveis dentro de pequenas e grandes instituições em todo o país e que merecem ser reverenciados, segundo a professora Priscila Maluzza Pissinato, Coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Gestão Fiscal e Tributária na UniPaulistana.

Ela ressalta que, neste mês de abril, em que se comemora o Dia do Contabilista (25/04), é preciso destacar a contribuição que o profissional de contabilidade dá ao desenvolvimento do país. “Um profissional imprescindível no fornecimento de informações, na elaboração de estratégias e planos que vão ser responsáveis pelo crescimento das instituições e por resultados que se somarão para formar o PIB” diz a professora.

A importância do Contabilista pode ser avaliada em artigo recente publicado pela Mestra da UniPaulistana, onde ela destaca que, segundo o portal do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a cada ano se registra um número crescente, tanto de novos profissionais e de escritórios de contabilidade. Os dados apontam que em 2020, o Brasil contava com cerca de 519.080 profissionais registrados, e 73.898 escritórios de contabilidade. No primeiro trimestre de 2023 esse número alcançou a marca de 525.834 profissionais e 85.398 organizações.

Para Priscila Maluzza Pissinato, o profissional Contabilista tem o conhecimento da situação econômica, financeira e patrimonial das empresas e trabalha para ampliar os resultados no mundo dos negócios.