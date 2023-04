Percona anuncia a lista de palestrantes do Percona Live 2023, a maior conferência independente de banco de dados do mundo

20 de abril de 2023.

A Percona, líder em software e serviços de banco de dados de código aberto de nível empresarial, sediará a mais recente da sua série de conferências anuais, o Percona Live em Denver, no Marriott Tech Center, de 22 a 24 de maio de 2023. O Percona Live é a conferência independente de banco de dados de código aberto mais antiga, abrangendo uma variedade de tópicos de banco de dados e gerenciamento de dados, incluindo implantações nativas em nuvem, melhorias de desempenho e experiência no mundo real de algumas das maiores implantações de banco de dados do mundo.

O evento fornecerá três dias de tutoriais práticos, sessões simultâneas, palestras, networking e socialização com alguns dos profissionais de banco de dados mais experientes do mundo. Inspirado pela localização de Denver, o evento deste ano tem como tema o CLIMB. O conceito é sobre atingir o desempenho máximo do banco de dados com bancos de dados de código aberto e como o Percona serve como um guia para isso. No evento, especialistas do setor fornecerão informações sobre alguns dos bancos de dados mais populares do mundo — MySQL, PostgreSQL e MongoDB —, além de outras tecnologias de código aberto, como Clickhouse, Vitess e Kubernetes.

“O código aberto é essencial para impulsionar a inovação, e é por isso que estamos entusiasmados em trazer de volta o Percona Live presencial após o sucesso do evento do ano passado em Austin”, comentou Ann Schlemmer, CEO da Percona. “Durante três dias, reuniremos a comunidade de código aberto para explorar os últimos avanços técnicos em bancos de dados, abordagens para gerenciamento de dados e como podemos implantar essas ferramentas com mais eficiência. A conferência permite que a comunidade compartilhe seus conhecimentos e experiências uns com os outros para contribuir para o futuro do código aberto”.

Os principais palestrantes do evento deste ano incluem:

Ann Schlemmer, CEO da Percona sobre o futuro da Percona

Rachel Stephens, Analista Sênior do setor na RedMonk, Como você deseja



Bancos de dados de código aberto: um conto clássico de amor verdadeiro e grandes aventuras

Bancos de dados de código aberto: um conto clássico de amor verdadeiro e grandes aventuras Peter Zaitsev, fundador da Percona, Desbloqueando a liberdade de dados: aproveitando o código aberto para superar a gravidade dos dados

Tópicos adicionais incluem:

Observabilidade do banco de dados: pelas lentes da SRE – Archana Jattigari, Credit Karma

Archana Jattigari, Credit Karma Por que o aprendizado de máquina para otimizar bancos de dados automaticamente não funciona – Andy Pavlo, Universidade Carnegie Mellon/OtterTune

Andy Pavlo, Universidade Carnegie Mellon/OtterTune Operando um conjunto de dados MongoDB de 120 TB no Kubernetes – David Noriega e Eric Fox, Adobe

David Noriega e Eric Fox, Adobe Sem senhas, por favor, somos o Pinterest: autenticação segura baseada em identidade para MySQL – Ernie Souhrada, Pinterest

Ernie Souhrada, Pinterest Reduzindo custos e melhorando o desempenho com modelagem de dados no Postgres – Charly Batista, Percona

– Charly Batista, Percona Atualizando para o MySQL 8.0 – Michael Coburn, Percona

Michael Coburn, Percona Qual é o lugar da IA na consulta SQL? – Tatiana Krupenya, DBeaver Corporation

– Tatiana Krupenya, DBeaver Corporation Teste de penetração de bancos de dados de código aberto (MySQL e PostgreSQL) – Alexander Rubin, AWS

O Percona Live deste ano é patrocinado pela Microsoft, AWS, Oracle, PlanetScale, FerretDB, Datavail, OtterTune, benchAnt, Victoria Metrics, Civo e DBeaver, apenas para citar alguns. Para mais informações ou para se inscrever para a conferência, visite: https://www.percona.com/live/conferences











