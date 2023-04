Prodapt lança BoltSpeed, uma solução BSS para prestadores de serviços de fibra

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de abril de 2023.

A Prodapt, a maior empresa e de crescimento mais rápido no setor de conectividade, anunciou hoje o lançamento do BoltSpeed – uma solução de sistema de suporte comercial que reúne produtos SaaS líderes do setor, como Salesforce Communications Cloud, Aria e MuleSoft, para oferecer uma plataforma completa de serviços gerenciados para prestadores de serviços.

Em uma era digital de ritmo acelerado, os negócios de fibra estão sujeitos a elaborados acordos de licenciamento e longos ciclos de implementação para suas necessidades de software. A necessidade de interagir com vários fornecedores, lidar com integrações difíceis e analisar dados em silos faz com que seja uma jornada complicada para empresas que visam fornecer uma experiência de cliente omnicanal agradável.

Com ferramentas e recursos pré-configurados agrupados, o BoltSpeed elimina o contratempo de ter vários fornecedores e fornece entrega de solução simplificada e convergente para todas as necessidades de software, incluindo licenciamento, implementação e suporte.

“Os prestadores de serviços de fibra estão navegando em um terreno em evolução, marcado por uma concorrência acirrada e uma forte necessidade de soluções abrangentes. O BoltSpeed combina o melhor das plataformas SaaS para CRM, cobrança e integrações em uma solução simples e robusta que visa dar suporteàescala e ao crescimento, reduzir custos e acelerar rumo a um futuro conectado”, disse Smita Katariya, diretora global de BSS Practice da Prodapt.

O BoltSpeed apresenta padrões de integração compatíveis com TMF, permitindo o crescimento das operadoras desde o primeiro momento. As operadoras agora podem migrar de soluções pesadas de despesas de capital para um modelo exclusivo de despesas operacionais de pagamento conforme o uso. Ao gerenciar todas as suas operações de BSS em um só lugar, as operadoras podem reduzir o tempo de colocação de novos produtos no mercado e obter um maior retorno sobre o investimento.

“Com a aceleração das implementações de redes de fibra, os prestadores de serviços de fibra precisam de uma solução SaaS BSS especializada para simplificar os processos do pedido ao pagamento”, afirmou Brendan O’Brien, diretor de Inovação da Aria Systems. “É um orgulho fazer parte da visão BoltSpeed da Prodapt e fornecer o Aria Billing Cloud como parte de um serviço administrado completo com os melhores componentes.”

O BoltSpeed fornece informações valiosas sobre toda a jornada do cliente, ajudando as empresas a reduzir o tempo de integração e oferecer experiências conectadas ao cliente.

“Os prestadores de serviços estão sob mais pressão do que nunca para encontrar maneiras de criar experiências excepcionais aos clientes, reduzindo os custos operacionais e de integração”, comentou David Fan, vice-presidente e gerente geral de Produtos de Comunicação da Salesforce. “Soluções como o novo BoltSpeed da Prodapt ajudam os prestadores de serviços a obter o máximo do Salesforce Communications Cloud e MuleSoft para fornecer experiências conectadas e personalizadas para seus clientes.”

Sobre a Prodapt

A Prodapt é a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no setor de conectividade. Com seu foco no domínio, a Prodapt criou uma profunda expertise nas tecnologias mais transformadoras que conectam nosso mundo.

A Prodapt é uma parceira confiável para empresas em todas as camadas da conectividade. Projetamos, configuramos e operamos soluções em seu cenário digital, infraestrutura de rede e operações de negócios – e criamos experiências que encantam os clientes.

Atualmente, nossos clientes conectam 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos e estão entre as maiores empresas de telecomunicações, mídia e internet do mundo. A Prodapt trabalha com Meta, Google, Amazon, AT&T, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung e muito mais.

Uma empresa “Great Place To Work® Certified™”, a Prodapt emprega mais de 6 mil especialistas em tecnologia e domínio em mais de 30 países na América do Norte, América Latina, Europa, África e Ásia. A Prodapt faz parte do conglomerado de negócios de 128 anos, The Jhaver Group, que emprega mais de 30 mil pessoas em mais de 80 locais no mundo inteiro.

Para mais informações, acesse www.prodapt.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419006097/pt/

Contato:

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Fonte: BUSINESS WIRE