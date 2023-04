Televisa seleciona Eutelsat para expandir ainda mais a cobertura de vídeo na Europa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de abril de 2023.

O Grupo Televisa, líder na produção de conteúdo em espanhol, escolheu a Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) para expandir ainda mais o alcance de seus serviços de vídeo na Europa.

O Grupo Televisa é uma empresa mexicana de multimídia e uma das principais empresas de mídia da América Latina que produz conteúdo em espanhol em todo o mundo, especialmente na Europa. Aproveitando a cobertura excepcional da Eutelsat no continente europeu através do satélite EUTELSAT 9B, a Televisa confia na Eutelsat para reforçar ainda mais sua presença na Europa com um novo contrato plurianual.

A posição orbital do 9° East da Eutelsat abriga um poderoso satélite otimizado para serviços de transmissão. Localizado no centro de um setor de rápido crescimento Direct-to-Home (DTH) e hotspot de cabo, o satélite oferece mais de 500 canais de TV, incluindo 200 em HD. O EUTELSAT 9B oferece cobertura em toda a Europa para canais e plataformas de TV mediante uma ampla cobertura de feixe largo. A capacidade está espalhada por cinco áreas de cobertura, com a reutilização de frequência, aumentando significativamente a largura de banda em geral.

“A Televisa está empenhada em continuar a distribuição da programação da Televisa Networks para todas as nossas afiliadas e clientes na Europa. O satélite da Eutelsat nos dá a capacidade de fazer isto com cobertura de alta qualidade”, disse Williams Aguirre, Diretor Geral de Operações de Satélite do Grupo Televisa.

José Ignacio González-Núñez, Vice-Presidente Sênior de Vídeos da Eutelsat Americas, acrescentou:“Estamos satisfeitos que a Televisa, um de nossos parceiros mais importantes, tenha escolhido a Eutelsat para expandir ainda mais sua presença na Europa, ao aproveitar um de nossos principais setores de vídeo na região. Este é o resultado de uma relação comercial verdadeiramente valiosa entre as duas empresas.”

Para mais informação sobre a Eutelsat, acesse www.eutelsat.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005708/pt/

Contato:

Mídia



Anita Baltagi

Tel.: +33 1 53 98 47 47

[email protected]



Daphné Joseph-Gabriel

Tel.: +33 1 53 98 47 47

[email protected]



Baptiste Romeuf

Tel.: +33 6 63 80 87 54

[email protected]

Investidores



Thomas Cardiel

Tel.: +33 6 99 07 86 47

[email protected]



Hugo Laurens-Berge

[email protected]



Christine López

Tel.: +33 1 53 98 47 02

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE