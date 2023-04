Cleareye.ai anuncia implementação do módulo de conformidade com a J.P. Morgan na plataforma ClearTrade®

* Por: DINO - 21 de abril de 2023.

Aproveitando o anúncio da aliança estratégica em setembro do ano passado, a Cleareye.ai segue sua colaboração com a J.P.Morgan Trade and Working Capital, entrando em operação com o módulo ClearTrade® Compliance em janeiro. O ClearTrade® Compliance automatiza a identificação das características de alto risco das transações e, de forma automatizada, ajuda os usuários na avaliação e gestão de sinais de alerta. Ele vem pré-integrado com fornecedores de dados externos para acompanhamento de embarcações e contêineres, validação de conhecimento de embarque e a identificação de mercadorias militares e de dupla utilização. Isso reduz os riscos para os bancos e aumenta a eficiência e os controles organizacionais, permitindo que os bancos levem os mercados globais a padrões mais altos sem aumento correspondente no custo.

O ClearTrade® é um conjunto de software de financiamento comercial abrangente, que prepara as operações comerciais e a tecnologia dos bancos através de seu produto composto por três módulos: Digitization (Digitização), Compliance (Conformidade) e Auto Doc Exam (Inspeção automatizada de documentos).

O módulo Digitization (Digitização) usa ICR/OCR e PLN para extrair informações encontradas em documentos e mapear dados diretamente ao sistema de back office do banco, permitindo eficiências operacionais e potencialmente melhor triagem de sanções.

O módulo Compliance (Conformidade) usa os dados extraídos do módulo Digitization e aplica uma série de verificações de sinais de alerta e de embarcações e contêineres que dão informações para ajudar a ter melhor controle e navegar riscos associados com cada transação.

O módulo Automated Document Examination (Inspeção automatizada de documentos) usa tecnologias avançadas para interpretar e identificar regras e condições ao passo em que faz a validação com relaçãoàapresentação de documentos para otimizar o processamento de operações comerciais.

A plataforma ClearTrade® permite lidar com os documentos de forma mais rápida e mais precisa. A poderosa extração de dados e processamento de imagens da plataforma fornece precisão e confiança significantemente maiores, em torno de mais de 90%. Isso elimina processos manuais e permite inserção de dados no sistema de back office de um banco, melhorando a eficiência operacional e o tempo de resposta de cada transação.

Ao usar a plataforma ClearTrade®, a J.P.Morgan acelerou sua jornada rumo a preparar suas operações de financiamento comercial para o futuro, com planos de ampliar ainda mais e implantar a plataforma globalmente.

James Fraser, chefe global de Comércio da JPMorgan Payments, afirmou: “À medida que nossa indústria continua mudando para além da pandemia de COVID, temos ainda mais razões para focar na digitização das operações comerciais. A plataforma ClearTrade®da Cleareye oferece customização para simplificar os processos manuais e repletos de papéis associados com diligência devida. A aliança estratégica entre a J.P. Morgan e a Cleareye permitirá que a Cleareye aplique a automatização diretamente ao processamento de bancos de todo o mundo.

Mariya George, CEO da Cleareye, afirmou: “Por meio da nossa aliança estratégica com a J.P. Morgan, a Cleareye está focada em revolucionar os mercados de fintech e regtech. A ClearTrade®não só ajuda a simplificar as transações comerciais, como também reúne dados de fontes mundiais para permitir que os banco tomem decisões com confiança para movimentação comercial segura, eficiente e lícita, reduzindo o risco de lavagem de dinheiro baseada no comércio e, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades regulatórias em mudança.”

