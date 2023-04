HCLTech oferece mais um ano de excelente crescimento com robusta linha de negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de abril de 2023.

A HCLTech, uma empresa líder mundial em tecnologia, divulgou hoje os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano finalizado em 31 de março de 2023.

A empresa relatou receita anual de US$ 12,6 bilhões, um aumento de 9,6% quanto ao ano anterior, devidoàintensa linha de negócios em seu portfólio do setor digital, nuvem, engenharia e software. A receita de INR para o ano superou o marco de 1 trilhão de rupias, enquanto a receita em moeda constante aumentou 13,7%. O lucro após impostos do ano chegou a 148 bilhões, 510 milhões de rupias (US$ 1,84 bilhão), um aumento de 10% quanto ao ano anterior e 14,6% da receita.

Durante o ano fiscal de 2023, a empresa fechou 57 grandes negócios, 32 em serviços e 25 em software, que se traduziram em TCV (ganhos em novos negócios) de US$ 8,85 bilhões, um aumento de 6,6% quanto ao ano anterior. A receita de serviços cresceu 15,8% em moeda constante e a receita recorrente anual da HCLSoftware superou US$ 1 bilhão, um aumento de 5,2% em moeda constante.

No quarto trimestre do ano fiscal de 2023, a receita em moeda constante cresceu 10,5% A/A, enquanto a receita em USD chegou a US$ 3,23 bilhões, um aumento de 8,1% A/A. A receita de INR foi de 266 bilhões, 6 milhões de rupias, um aumento de 17,7% quanto ao ano anterior. Durante o trimestre, a empresa fechou 13 grandes negócios, 10 em serviços e 3 em software, que se traduziram em um TCV (ganhos em novos negócios) de US$ 2,07 bilhões.

A contagem total de pessoas da HCLTech em 31 de março de 2023 foi de 225.944, um aumento de 8,2% quanto ao ano anterior. O acréscimo líquido de pessoas no ano fiscal de 2023 foi de 17.067, o que incluiu a contratação de 26.734 novas pessoas. Durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2023, o acréscimo líquido de pessoas foi de 3.674, incluindo 4.480 novas. A LTM Attrition durante o quatro trimestre do ano fiscal de 2023 moderou ainda mais para 19,5%.

“Obtivemos um excelente desempenho no ano fiscal de 2023, ao superar 1 trilhão de rupias de receita impulsionada pelo crescimento de serviços líderes do setor de 15,8% em moeda constante. Nossas novas reservas líquidas para o ano fiscal de 2023 cresceram 6,6%. Nossa linha de negócios está perto de um recorde histórico, o que reflete nossa mescla de negócios diferenciado e a grande demanda de clientes por nossas ofertas. Acrescentamos 3.674 funcionários neste trimestre e a força total de funcionários já superou 225.000. Tudo isto nos deixa bem no ano fiscal de 2024 para um crescimento de receita saudável na faixa de 6 a 8% com margens operacionais na faixa de 18 a 19%”, disse C. Vijayakumar, Diretor Executivo e Diretor Geral da HCLTech.

“O ano fiscal de 2023 foi finalizado com um crescimento estrondoso de 18,5% em INR e 13,7% em moeda constante, com EBIT de 18,2%. Neste trimestre, começamos a publicar uma nova métrica, Receita Recorrente Anual (RRA) para nosso negócio de software. É animador notar que a RRA está no nível de mais de US$ 1 bilhão, que cresceu 5,2% A/A em moeda constante (ex. negócios alienados). O lucro após impostos (PAT) ficou em 148 bilhões, 510 milhões de rupias (14,6%), crescendo 10% A/A, com receitas por ação de 54,79 rupias. O Conselho da HCLTech tem o prazer de declarar 18 rupias por ação como o dividendo do trimestre, elevando o total para 48 rupias por ação para o ano fiscal de 2023, que é 87,5% das receitas por ação. A conversão de fluxo de caixa permanece robusta com OCF/PAT em 121% e FCF/PAT em 110%”, acrescentou Prateek Aggarwal, Diretor Financeiro da HCLTech.

A HCLTech também demonstrou um progresso significativo em sua agenda de sustentabilidade:

A MSCI ESG Ratings elevou a classificação da HCLTech para AA de A

O S&P Global Sustainability Yearbook 2023 reconheceu a HCLTech como um ‘Industry Mover’

Incluída na lista de empresas de ESG com melhor classificação em 2023 da Sustainalytics no segmento de software e serviços na região da Ásia-Pacífico

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa internacional de tecnologia, com mais de 225.900 funcionários em 60 países, oferecendo recursos com liderança no setor centrados no setor digital, engenharia e nuvem, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores verticais, oferecendo soluções industriais para serviços financeiros, fabricação, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, além de serviços públicos. As receitas consolidadas nos 12 meses finalizados em março de 2023 totalizaram US$ 12,6 bilhões. Para saber como podemos turbinar o progresso a você, acesse hcltech.com.

Contato:

Para mais detalhes, entre em contato com:

Michelle Rico, Américas

[email protected]

Elka Ghudial, EMEA

[email protected]

James Galvin, ANZ

[email protected]

Devneeta Pahuja, Índia e APAC

[email protected]

