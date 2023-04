Boomi continua o crescimento global com expansão em Vancouver, B.C.

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de abril de 2023.

BoomiTM, líder em conectividade e automação inteligente, anunciou hoje que está expandindo sua presença global e que abrirá escritórios no Canadá. A Boomi estabelecerá um Centro de Excelência em Vancouver, British Columbia, para apoiar funções estratégicas de negócios, incluindo vendas e desenvolvimento de negócios. Com a expansão da Boomi para Vancouver, a empresa vai aproveitar a força de trabalho local altamente qualificada, com o objetivo de adicionar imediatamente 80 membros da equipe fundacional e crescer exponencialmente nos meses e anos futuros. A empresa espera causar um impacto a curto prazo de US$ 20 milhões na economia local, com uma expansão significativa nos próximos anos, prevendo-se que exceda US$ 100 milhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005309/pt/

Boomi Continues Global Growth With Expansion Into Canada (Photo: Business Wire)

“É sempre um prazer ver empresas líderes escolher o Canadá para expandir suas operações, e temos o prazer de receber a Boomi em Vancouver e as oportunidades que trazem para nossa indústria tecnológica local”, diz o Honorável François-Philippe Champagne, Ministro da Inovação, Ciência e Indústria. “O Canadá é um destino de escolha para investimentos de empresas líderes em tecnologia como a Boomi. Sua expansão é um testemunho do trabalho do qualificado talento tecnológico do Canadá e do próspero ecossistema de tecnologia digital em Vancouver”.

A Boomi oferece soluções de automação inteligente de ponta a ponta que permitem às organizações digitais modernas acelerar os resultados comerciais com a velocidade, produtividade, flexibilidade e conectividade necessárias. A empresa atende aproximadamente 20.000 clientes em mais de 70 países, incluindo marcas reconhecidas globalmente como AT&T, LinkedIn, Moderna, e Sky, bem como parceiros e clientes canadenses locais, como Deloitte Canada, Canadian Pacific Railway, e Ritchie Bros. Auctioneers.

“A Deloitte mantém uma aliança com a Boomi há mais de 5 anos e testemunhou o forte crescimento e expansão global da empresa”, disse Morgan Arndt da Deloitte Canada. “Estamos felizes em ver a Boomi estabelecer uma presença maior no Canadá, para apoiar este importante mercado. Na medida em que as empresas de Vancouver e de outros países continuam suas jornadas de transformação digital, a necessidade de conectar e integrar inteligentemente suas aplicações e dados é maior do que nunca, e estamos orgulhosos de trabalhar com a Boomi para trazer estas capacidades para o Canadá”.

O novo Centro de Excelência da Boomi, que será localizado no centro de Vancouver, vai aproveitar e expandir seus talentos executivos existentes na região, que trazem experiência de organizações líderes em tecnologia como a Crystal Decisions, Business Objects, SAP e Google. A Boomi anunciou recentemente nomeações de executivos com responsabilidades globais que estarão sediados na região, incluindo o diretor comercial, Greg Wolfe; o diretor de marketing, Alison Biggan; o diretor de estratégia, Rahim Bhatia; e o vice-presidente de mercado comercial global, Troy Anderson, que chefiará o escritório de Vancouver.

“Estamos extremamente felizes em receber a Boomi em Vancouver como um novo membro do setor de tecnologia em rápida expansão de nossa cidade”, disse Ken Sim, prefeito de Vancouver. “A decisão do Boomi de trazer empregos e investimentosàcidade demonstra ainda mais o crescimento de Vancouver como um centro global de tecnologia e inovação”.

“A Boomi é uma grande contribuição ao próspero ecossistema tecnológico de British Columbia”. A tecnologia é um dos setores que mais cresce em B.C., com mais de 11.000 empresas que empregam mais de 131.000 pessoas”, disse a Honorável Brenda Bailey, Ministra do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação. “Nosso setor de tecnologia está no coração do nosso Plano Econômico StrongerBC, que inclui uma grande expansão na educação tecnológica com 2.900 novas vagas de tecnologia em instituições pós-secundárias, que produzem 1.000 novos graduados técnicos por ano. A Boomi oferecerá uma grande oportunidade para que os trabalhadores de tecnologia de classe mundial de B.C. ingressem no diversificado campo da integração e automação inteligentes”.

“Esta expansão é uma fantástica oportunidade para a Boomi explorar o grupo de talentos em uma cidade vibrante e dinâmica que abraça inovação e tecnologia”, diz Steve Lucas, diretor executivo da Boomi. “Tendo trabalhado em conjunto com muitos líderes tecnológicos na área de Vancouver, e com nosso compromisso de fornecer soluções de integração e automação líderes do setor, estamos entusiasmados para levar nossa experiência ao Canadá e contribuir para a próspera comunidade tecnológica da região”.

Esta notícia segue dois anúncios adicionais de crescimento da Boomi. A empresa anunciou que está duplicando sua atual força de trabalho técnica e de engenharia ao abrir um escritório dedicado em Bengaluru, na Índia, e aumentou o investimento no Japão para suprir a crescente demanda global por suas soluções líderes de categoria.

Como pioneira da plataforma de integração nativa da nuvem como serviço (integration platform as a service , iPaaS) na nuvem, a Boomi celebra a maior base de clientes entre os provedores de plataformas de integração; uma comunidade crescente de mais de 100.000 membros; e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa conta com uma rede mundial de parceiros, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; e trabalha com os maiores provedores de serviços em nuvem hyperscale, incluindo a Amazon Web Services, Google, e Microsoft, entre outros.

Incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de mais rápido crescimento dos EUA, a Boomi foi recentemente nomeada na lista do Nucleus Research de “Empresas destacadas para observar em 2023”. A empresa também ganhou vários prêmios como empregadora de escolha, incluindo sua listagem como um dos Melhores lugares para trabalhar da Inc. Magazine. A Boomi também recebeu prêmios em duas categorias do International Stevie® Awards (Empresa do Ano e Inovação de Produto); o Gold Globee® Award na categoria Plataforma como Serviço (Platform as a Service, PaaS); o Merit Award para tecnologia na categoria Serviços em Nuvem; o Stratus Award como Líder Global em Computação em Nuvem 2022; e recebeu a prestigiada classificação de 5 estrelas no Guia de Programa de Parceiros CRN por dois anos consecutivos.

Sobre a Boomi

A Boomi busca tornar o mundo um lugar melhor ao conectar todos a tudo, em qualquer lugar. A pioneira da plataforma de integração com base em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi conta com a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parceiros que incluem a Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, e Snowflake. Organizações mundiais recorremàplataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e organizar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter resultados mais rápidos e melhores. Para mais informações, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo “B” e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Fonte: BUSINESS WIRE