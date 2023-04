Currys seleciona LTIMindtree como seu principal parceiro de transformação digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de abril de 2023.

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou que foi selecionada como parceria chave de transformação digital pela Currys, líder no varejo de produtos e serviços de tecnologia do Reino Unido. Durante este compromisso de cinco anos, a Currys irá aproveitar os extensos recursos de consultoria e tecnologia de negócios de varejo da LTIMindtree para oferecer a próxima fase da transformação omnicanal a seus clientes e funcionários.

Arron D'Aubney, Chief Technology Officer, Currys and Srinivas Rao, EVP & Chief Business Officer, LTIMindtree at the signing ceremony.

Esta nova parceria se baseia na entrega bem-sucedida da LTIMindtree de uma experiência de compra omnicanal conectada e altamente personalizada aos clientes da Currys em diversos mercados desde 2022. Os últimos 12 meses mostraram que o omnicanal é o modelo preferido dos clientes e a Currys está tendo por base esta tendência.

“Estamos muito satisfeitos em selecionar a LTIMindtree como nosso principal parceiro digital para a segunda fase de nossa jornada de transformação. Consolidar nossas iniciativas de transformação e tecnologia de consumo com um parceiro confiável foi uma decisão fácil, devidoàsua excelência técnica e profundo conhecimento do setor”, disse Arron D’Aubney, Diretor de Tecnologia da Currys. “Nosso envolvimento anterior com a LTIMindtree foi essencial em nossa evolução como varejista omnicanal ‘pioneiro no setor digital’. Hoje, o omnicanal continua sendo o modo preferido dos clientes, já que a Currys se baseia em seus pontos fortes. Através desta parceria renovada, a Currys está confiante em otimizar o envolvimento cada vez maior de seus funcionários, aumentar a satisfação do consumidor e alcançar um crescimento sustentável dos negócios para corresponderàsua missão de tornar a tecnologia acessível a todos”, acrescentou.

A cooperação multimilionária visa aperfeiçoar o fluxo de receita omnicanal da Currys e impulsionar a transformação de custos. Como consequência, também irá permitir que a Currys reforce sua posição no mercado.

“Nossa jornada com a Currys é uma prova das capacidades da LTIMindtree no espaço de varejo. Entregamos com sucesso a melhor experiência de compra omnicanal da categoria a seus clientes. Nesta próxima fase, continuamos comprometidos em alavancar nossa experiência digital para impulsionar suas metas gerais de transformação”, disse Debashis Chatterjee, Diretor Executivo e Diretor Geral da LTIMindtree. “Na LTIMindtree, compreendemos a importância de ter a parceria correta para impulsionar as iniciativas de transformação estratégica e estamos honrados em ser este parceiro da Currys”, acrescentou.

A LTIMindtree irá ajudar a Currys a modernizar seus sistemas, ao consolidar e simplificar aplicativos direcionados a clientes e funcionários, levando a uma inovação acelerada, maior eficiência e uma experiência geral aprimorada do usuário final.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento com uso de tecnologias digitais. Como parceria de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia, a fim de ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por cerca de 90.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e Mindtree na solução de desafios comerciais mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para mais informação, acesse www.ltimindtree.com.

Sobre a Currys plc.:

A Currys plc é líder no varejo omnicanal de produtos e serviços de tecnologia, operando online e mediante 826 lojas em 8 países. Ajudamos todos a desfrutar de uma tecnologia incrível, independentemente de como optam por comprar conosco.

No Reino Unido e na Irlanda, negociamos como Currys; nos países nórdicos sob a marca Elkjøp e como Kotsovolos na Grécia. Em cada um destes mercados, somos líderes de mercado, empregando 30.000 colegas competentes e comprometidos. Nossa gama completa de serviços e suporte torna mais fácil a nossos clientes descobrir, escolher, pagar e aproveitar a tecnologia certa para eles, ao longo de suas vidas. As operações do Grupo incluem instalações de reparo de última geração em Newark, Reino Unido, um escritório de terceirização em Hong Kong e uma ampla rede de distribuição, permitindo entrega rápida e eficiente em lojas e residências.

Nossa visão de ajudar todos a desfrutar de uma tecnologia incrível tem uma finalidade social poderosa em seu centro. Acreditamos no poder da tecnologia para melhorar vidas, auxiliar as pessoas a permanecer conectadas, produtivas, saudáveis e entretidas. Estamos aqui para ajudar todos a aproveitar estes benefícios e, com nossa escala e experiência, estamos em uma posição única de fazer isto.

Somos líderes em dar vida mais longaàtecnologia através de reparo, reciclagem e reutilização. Estamos reduzindo nosso impacto no meio ambiente em nossas operações e em nossa cadeia de valor mais ampla; além disto, iremos alcançar emissões líquidas zero até 2040. Oferecemos aos clientes produtos que os ajudam a poupar energia, reduzir desperdício e economizar água, bem como fazemos parceria com organizações de caridade para trazer os benefícios de uma incrível tecnologia àqueles que, de outro modo, poderiam ser excluídos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

