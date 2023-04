Ferramentas comerciais ajudam no relacionamento com cliente

24 de abril de 2023.

Previsões feitas pelo levantamento “The Global Payments Report 2021”, da Worldpay from FIS, apontam que no ano de 2024 o e-commerce brasileiro deve atingir faturamento de R$ 314,8 bilhões. Com foco nesse crescimento, a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) aponta que as principais tendências para o comércio eletrônico no momento atual são voltadas para ferramentas e recursos focados no relacionamento com os clientes.

De acordo com informações divulgadas pela Abcomm, conforme os dados coletados em uma pesquisa do Reino Unido, realizada pela Retail X, o Brasil já alcançou o maior nível de crescimento no varejo digital da América Latina e, concomitante a isso, o setor brasileiro de tecnologia da informação também apresenta avanço. Em análise, a associação atribui o maior desenvolvimento do e-commerce à constante evolução das tecnologias aplicadas às diversas etapas dessa modalidade de comércio.

Bruno Urias, cofundador Effect Ecommerce e especialista em CRM (sigla em inglês para gestão de relacionamento com o cliente) e vendas, acredita que existem muitas ferramentas eficientes à disposição dos e-commerces para gestão, suporte e comunicação, por exemplo. O uso de e-mail marketing e assistentes virtuais também tem sua prestabilidade atestada pelo profissional.

“A utilização de e-mail marketing de CRM tem diversas formas. Tem e-mail marketing e chats inteligentes, como os bots inteligentes de pesquisa que podem ser linkados ao ChatGPT que, a partir de perguntas, direciona para uma venda mais consultiva”, diz.

Corroborando com tal visão, um estudo realizado pela HubSpot no ano de 2021 apontou que o e-mail marketing ainda tem um potencial considerável de engajamento. Dentre os cerca de 1500 comerciantes entrevistados, 77% afirmaram que, durante aquele ano da pandemia, observaram aumento nos níveis de envolvimento de seus clientes via e-mail.

Somado a isso, dados do Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots 2021, um relatório produzido pelo Mobile Time, apontaram que, no ano de realização da pesquisa, 216 mil robôs de conversação já atuavam no Brasil buscando atender a demanda crescente dos consumidores por respostas imediatas das empresas.

Na visão de Urias, que é especialista em CRM desde 2011, o principal objetivo das estratégias de relacionamento e comunicação de uma empresa deve ser conseguir vender mais vezes para o mesmo cliente. Após a conclusão de uma primeira venda, o profissional declarou: “O segredo está nas próximas vendas. Quantas vezes você vai conseguir vender para essa pessoa depois, porque aí o custo é muito mais baixo”.

Bruno Urias conclui afirmando que a utilidade da adoção dessas estratégias comerciais, de fato, é a possibilidade de uma diluição dos gastos. “Hoje a aquisição de novos públicos é muito cara, então, automaticamente, é muito caro você conquistar uma pessoa, um potencial comprador. O custo de adquirir uma nova pessoa é muito maior do que vender para a mesma novamente”, atestando assim a validade de investimentos em ferramentas que atendam melhor o cliente com foco em retê-lo.

