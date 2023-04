Plataforma LifWeb reúne adeptos do motociclismo

Compartilhe Facebook

24 de abril de 2023.

Com o avanço da tecnologia, inovações estão sendo difundidas nos mais diferentes cenários e segmentos. No universo do motociclismo não está sendo diferente, onde já existem ferramentas que buscam facilitar a vida de motociclistas, com funcionalidades que podem trazer comodidade e segurança aos adeptos dessa prática.

De acordo com informações da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), nos últimos 10 anos, o número de motociclistas habilitados cresceu mais de 50% no país. Os números reforçam a popularidade do motociclismo no Brasil.

A união de motociclistas, com o passar dos anos, incentivou a criação dos chamados motoclubes. São diversas comunidades que conectam e acolhem motociclistas em todo o mundo, só no Brasil estima-se que existam mais de 4.000 motoclubes espalhados em diferentes estados.

Essa cultura, de ajuda mútua e fraternidade entre membros, incentivou a criação do LifWeb, um projeto nacional que visa conectar motociclistas de todo o mundo. O aplicativo, disponível gratuitamente para dispositivos iOS, Android e Web, funciona como uma rede social dedicada a motociclistas. Segundo Branco Junior, CEO e fundador da empresa, a plataforma servirá como um espaço para que os apaixonados por motociclismo possam compartilhar suas experiências sobre duas rodas.

O aplicativo conta com funcionalidades específicas, como a “busca avançada”. Por meio deste recurso, é possível que o usuário localize em tempo real outros motociclistas, seja por cidade, pela marca da moto ou mesmo pelo motoclube ao qual pertença. “Esperamos conectar usuários que compartilham do mesmo interesse, mas também servir para emergências como, por exemplo, em ocasião de acidente onde o motociclista precisa de ajuda durante uma viagem”, explica o idealizador da LifWeb.

Por conta disso, também há espaço para o usuário armazenar dados importantes envolvendo sua saúde, como tipagem sanguínea, alergias a medicamentos, contatos em caso de emergências, entre outras informações.

Conectando pessoas

De acordo com Branco Junior, o universo do motociclismo reúne pessoas diferentes em torno de uma paixão comum. “Por essa razão, as pessoas que compartilham desse hobby costumam se tratar como irmãos e, em muitos casos, chegam a receber outros membros em suas próprias residências”, explica.

No aplicativo LifWeb o usuário tem a opção de se cadastrar como “anfitrião” dentro da comunidade, desta forma ele se coloca à disposição para receber outros motociclistas que estão de passagem pela região onde mora. “É um serviço voluntário, onde o usuário cadastra o seu imóvel e inclui informações como fotos, localização, características do imóvel, se possui algum animal, entre outros dados”, comenta Felipe Ladeira, sócio da Quadrante Digital, empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma.

O aplicativo é de uso gratuito e está disponível para download através do site lifweb.com.br.