Thales apresenta nova solução de gerenciamento de segredos para ajudar a reduzir riscos e aprimorar operações de desenvolvimento e segurança em nuvem

Thales, líder mundial em fornecer tecnologia e segurança, anunciou hoje a apresentação de uma nova solução de gerenciamento de segredos como parte de sua CipherTrust Data Security Platform, que unifica a descoberta, classificação, proteção e controle de dados confidenciais em nuvem, ambientes locais e híbridos. A nova solução de gerenciamento de segredos da Thales, impulsionada pela Vault Platform da Akeyless, permite aos clientes gerenciar e proteger segredos de operações de desenvolvimento e cargas de trabalho em nuvem. A nova capacidade aprimora os recursos da CipherTrust Data Security Platform para ajudar as equipes de segurança e governança a reduzir riscos com a simplificação de processos de segurança em todas as suas operações.

A nova solução de gerenciamento de segredos da Thales ajuda a garantir que apenas cargas de trabalho e aplicativos autorizados podem acessar suas senhas, chaves API e certificados, protegendo-os do acesso não autorizado, roubo ou uso indevido. O processo de gerenciamento de segredos normalmente envolve gerar e armazenar segredos com segurança, controle e monitoramento do acesso para alertar quando houver suspeita de violação e detalhes associados.

Todd Moore, Vice-Presidente de Produtos de Segurança de Dados na Thales, disse: “Combinar o gerenciamento de segredos com o gerenciamento de chaves é como ter um cofre fortificado para todos os seus ativos valiosos. Estamos satisfeitos de atender às crescentes necessidades de negócios de nossos clientes ao oferecer uma única plataforma de segurança de dados que pode simplificar o gerenciamento de todos os seus dados confidenciais, aprimorar a segurança e a conformidade, promover a cooperação no desenvolvimento e escalar sua infraestrutura de segurança.”

A adição do gerenciamento de segredos permite que a CipherTrust Data Security Platform solucione diversos pontos problemáticos aos clientes referentes ao armazenamento e gerenciamento seguro de segredos, incluindo:

Mitigar o risco de violação de dados: Ao oferecer armazenamento seguro e controle de acesso a dados confidenciais, como senhas, chaves API e certificados, que são alvos valiosos para invasores, reduz o risco de violações de dados.

Ao oferecer armazenamento seguro e controle de acesso a dados confidenciais, como senhas, chaves API e certificados, que são alvos valiosos para invasores, reduz o risco de violações de dados. Simplificar o gerenciamento de segredos: Em várias empresas, as senhas e certificados são gerenciados manualmente ou com processos pontuais que consomem tempo e estão sujeitos a erros, especialmente em ambientes grandes e complexos.

Em várias empresas, as senhas e certificados são gerenciados manualmente ou com processos pontuais que consomem tempo e estão sujeitos a erros, especialmente em ambientes grandes e complexos. Garantir a conformidade com regulamentos e padrões: Alguns setores e regiões exigem conformidade com regulamentos e padrões específicosàsegurança dos dados, os quais podem ser bem complexos de se navegar.

Alguns setores e regiões exigem conformidade com regulamentos e padrões específicosàsegurança dos dados, os quais podem ser bem complexos de se navegar. Permitir a cooperação: Várias equipes ou pessoas que precisam acessar segredos têm agora uma forma centralizada e segura para cooperar em projetos.

Com suporte para o gerenciamento de segredos, a CipherTrust Data Security Platform simplifica ainda mais os processos dos clientes ao permitir o gerenciamento centralizado de segredos e chaves, bem como ampliar soluções de criptografia e outros casos de uso de segurança de dados.

Shai Onn, Presidente e Cofundador na Akeyless, disse: “À medida que as empresas adotam cada vez mais práticas de operações de desenvolvimento, automação, conteinerização e mais tecnologias de nuvem, enfrentam uma nova ameaça crescente na forma de Secrets Sprawl (expansão de segredos), onde credenciais, certificados e chaves de todas as formas são encontrados em grandes quantidades no código-fonte, arquivos de configuração e plataformas de automação de operações de desenvolvimento. Nos últimos anos, a Akeyless foi pioneira no mercado de gerenciamento de segredos com base em SaaS, se tornando a escolha perfeita para empresas respeitáveis a nível mundial e uma parceria natural para Thales. Com a solução de gerenciamento de segredos da Akeyless Vault Platform, a Thales pode oferecer uma plataforma mais holística e coesa a seus clientes, permitindo que centralizem e agilizem seus esforços de segurança de operações de desenvolvimento, iniciativas Cloud IAM e projetos de soluções de criptografia.”

Para uma demonstração, visite o estande da Thales nº N-5369 e o estande da Akeyless.io nº S-1861 na RSA 2023 (de 24 a 27 de abril em São Francisco, EUA) ou saiba mais aqui.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. O Grupo oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoasàfrente do processo de tomada de decisão.

Com 77.001 funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões em 2022.

