Brasil ganha protagonismo regional e atrai investidores

* Por: DINO - 25 de abril de 2023.

Muitas startups latino-americanas têm escolhido o Brasil como local para expandir-se, principalmente aquelas com status de unicórnio, que já alcançam um valor superior a 1 bilhão de dólares. Elas possuem um grande valor de investimento e o país é uma ótima porta de entrada, o que contribui para que se destaque ainda mais e desperte o interesse de outras empresas.

De acordo com a Forbes, a presença de empresas unicórnios é uma forma de mensurar como está o mercado no país, já que, por se tratarem das maiores startups, elas consequentemente atraem a atenção de investidores. Ainda conforme a revista, o Brasil atualmente é o país com maior número de unicórnios na América Latina e, com isso, vem ganhando protagonismo regional.

Por que o Brasil tem sido uma ótima opção para expansão de empresas latino-americanas? Segundo a CNN Brasil, ele está no 7º lugar no ranking dos países que mais atraíram investimento estrangeiro em 2021, conforme o levantamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Além disso, de acordo com o Portal de Investimentos do Ministério do Turismo, é a maior economia da América Latina (2016) e está entre as 15 principais economias do mundo.

Para as marcas latino-americanas que estão pensando em expandir para o Brasil, contar com a consultoria de uma agência especializada que está localizada no país é de extrema relevância. Danniela Karam, head de branding e comunicação na Halya, comenta que a experiência da equipe com unicórnios multinacionais contribuiu diretamente para que a empresa se tornasse especialista em consultoria estratégica LATAM: “Um posicionamento significativo e eficiente requer necessariamente que sejam consideradas tanto as particularidades da empresa quanto as do público. E saber conectar essas especificidades de forma coerente e consistente é essencial”.