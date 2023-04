Escolas brasileiras se destacam em evento de criatividade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de abril de 2023.

A Creativity Marathon (Maratona da Criatividade, em português) é uma oportunidade para estudantes do ensino médio de todo o mundo se reunirem para resolver alguns dos maiores desafios do mundo por meio de uma competição de produção de filmes. Em 2023, instituições de ensino do Brasil, Estados Unidos, México e Índia se destacaram.

Com a ajuda de aulas de produção de filmes da Full Sail, equipes de três a cinco alunos, acompanhados por um professor responsável, tiveram até o dia 25 de março para produzir um vídeo de três minutos mostrando uma solução clara e criativa para um ou mais dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).

Os ODS são uma lista de 17 objetivos estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os ODS visam abordar questões sociais, econômicas e ambientais de forma integrada e sustentável, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas e proteger o planeta.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abrangem uma ampla gama de áreas, incluindo: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia limpa e acessível, vida na água e vida terrestre.

Além desses, outros ODS incluem: trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra mudança global do clima, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação.

Os destaques do Brasil na Creativity Marathon

Na Maratona da Criatividade 2023, o Regional Winner foi a Beacon School Brazil, localizada na cidade de São Paulo. Na edição deste ano, 1857 alunos brasileiros participaram enviando 238 vídeos, com o apoio de 139 professores de 74 instituições de ensino espalhadas pelo Brasil. A Global Winner foi a Columbiana County Career and Technical Center, que atua no estado de Ohio, nos Estados Unidos.

Os vencedores dos Prêmios Regionais ganharão um “gift card” (uma espécie de “vale-presente”) de US$ 100 para cada aluno da equipe e professor responsável, além de uma semana de experiência virtual na Full Sail Labs para cada participante. Tanto os vencedores regionais quanto às instituições de ensino serão contemplados com a menção honrosa e receberão um troféu.

Além da vencedora, outras cinco escolas também irão receber uma menção honrosa, são elas: Colégio Santo Inácio, do Rio de Janeiro; Colégio Santo Agostinho (Canadian High School), de Belo Horizonte; Colégio Marista, de Londrina; e a Escola Bilíngue Pueri Domus e Colégio Pentágono, ambos de São Paulo.

Para Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail, é com esse espírito que a Creativity Marathon foi criada. “É incrível o insight sobre o potencial que existe nessa geração de cidadãos entre 13 e 17 anos, que podemos vislumbrar através dos vídeos que eles entregam para essa competição”, ressalta.

Outras instituições de ensino se destacaram e vão receber certificados de “Melhor Vídeo da Escola” por terem participado com a entrega de mais de 10 vídeos para a competição. São elas: Colégio Marista Arquidiocesano, Colégio Everest Internacional, Colégio Sesi Internacional Trilíngue Foz do Iguaçu, Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, Colégio Miguel de Cervantes e Colégio São Luís.

Olival comenta que enquanto o mundo discute sustentabilidade, as mudanças climáticas já impõem situações que em muitos casos não tem mais retorno. “As discussões são fundamentais para que possamos alterar esse jogo contra o tempo. Trazer jovens para as rodas de conversa para que eles sejam agentes de transformação se faz cada vez mais importante”, completa.

Para saber mais, basta acessar: www.fullsail.edu