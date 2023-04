Estratégia de conteúdo eficiente é determinante para marcas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de abril de 2023.

Houve um tempo em que ter muitos seguidores era sinônimo de ser influente nas redes sociais, entretanto, esse cenário já não é mais o mesmo, uma vez que a exigência da audiência é por um conteúdo de qualidade. Ter uma frequência de posts, interagir com os usuários e ser relevante se faz extremamente importante. Ademais, marcas parceiras procuram justamente uma audiência engajada, que não apenas siga sua conta, mas a valorize.

Há uma grande quantidade de perfis, porém, que optam por adquirir seguidores falsos por meio de bots. Essa é uma prática que dificulta a análise mais profunda sobre a conta, para saber qual realmente é o público dela e os reais seguidores, além de não ser ética nem eficiente. Muitas empresas têm desistido de contratar influenciadores justamente por causa desses seguidores falsos que nada provam sobre a relevância do perfil, consequentemente não trazendo retorno a elas. Se os seguidores não se interessam verdadeiramente pela marca, dificilmente irão, por exemplo, apresentar uma boa taxa de conversão e efetuar uma compra.

Por isso, as empresas buscam parceiros que realmente dialoguem com seu público e possuam um conteúdo frequente e consistente. Muitas preferem contas com menos seguidores, pois existe uma real conexão com a audiência e o retorno é rápido. Segundo matéria da BBC Brasil, por exemplo, a marca brasileira de sapatos Melissa, com 270 lojas pelo mundo, diz que prefere trabalhar com influencers que tenham um alcance menor, mas bastante interação com os seguidores.

Essas interações podem ser medidas através de fatores mais públicos, como comentários ou curtidas, porém não se limitam a isso. Contatos através do WhatsApp, acessos em anúncios e diversos outros fatores são considerados. Uma métrica também bastante relevante é o reconhecimento da marca, que pode ser analisado através de números como a quantidade de buscas ou o volume de menções positivas.

A fim de alcançar esses objetivos, é preciso um olhar individualizado e estratégico voltado para as necessidades da marca. Por isso, existem agências especializadas em branding e comunicação que proporcionam o embasamento necessário e, além de auxiliarem com a produção de conteúdos relevantes, oferecem consultoria estratégica. Danniela Karam, head de branding e comunicação na agência Halya, afirma: “Estratégias de conteúdo eficientes e um conhecimento aprofundado em divulgação e conceituação podem ser fatores determinantes para que sua marca se destaque de forma realmente significativa no mercado. Likes são bons, mas resultados efetivos são ainda melhores”.