Hillstone Networks eleva o padrão com Segurança Cibernética Integrativa

* Por: DINO - 25 de abril de 2023.

Hillstone Networks, um fornecedor líder de soluções de cibersegurança inovadoras e acessíveis, anunciou uma nova abordagem para ajudar os clientes a alcançar a resiliência cibernética com soluções integrativas de cibersegurança que abordam as lacunas de segurança e os desafios enfrentados pelos Diretores de Segurança da Informação (Chief Information Security Officer, CISO) e profissionais de segurança. Essa abordagem integrativa fornece cobertura, controle e consolidação para proteger as empresas globais de ataques cibernéticos em várias camadas e em vários estágios.

“A transformação digital é uma prioridade para todas as empresas e um desafio para todas as organizações de TI, pois os dados impulsionam o negócio e agora são gerados, processados e analisados em todos os lugares – no centro de dados, na borda, em uma ou várias nuvens”, afirma Tim Liu, diretor de tecnologia e cofundador da Hillstone Networks. “Os CISOs de hoje estão enfrentando desafios de todas as direçõesàmedida que abordam uma infraestrutura em rápida evolução, um cenário de ameaças em rápida mudança e uma complexidade e custos crescentes. Nossa abordagem proporciona uma plataforma simplificada, centralizada e escalável para ajudar os CISOs a melhorar a resiliência cibernética de sua organização e proteger ativos críticos”.

O enfoque de segurança cibernética integrativa da Hillstone Networks aborda de frente a segurança cibernética em três áreas críticas: proteger as redes, mitigar as ameaças e proteger as cargas de trabalho. Este enfoque é continuamente aprimorado através do compromisso inabalável com a inovação e o lançamento de novos produtos.

Proteger as redes: a Confiança Zero começa aqui

As soluções de segurança de rede preparadas para o futuro da Hillstone Networks fornecem uma base sólida para a arquitetura de confiança zero (Zero Trust), oferecendo segurança adaptativa que pode ser dimensionada conforme as exigências das empresas.

Para centros de dados de hiperescala, o recém anunciado Hillstone X25812 Data Center Firewall oferece alta disponibilidade e alta escalabilidade com taxa de transferência de firewall de até 3,5 Tbps, 720 milhões de conexões simultâneas, e 19 milhões de novas sessões por segundo. Inclui recursos de segurança robustos e capacidades avançadas de rede para grandes empresas, operadores e ISPs, enquanto mantém a eficiência energética e reduz a emissão de carbono.

Mitigar as ameaças: antes que ataquem você

A Detecção e Resposta a Ameaças com inteligência artificial (IA) da Hillstone pode encontrar e mitigar os ataques antes que eles tenham a chance de explorar o ativo mais vital da empresa – os dados.

O Breach Detection System (BDS) (Sistema de detecção de violações) da Hillstone Networks está na liderança deste esforço, com o recente lançamento da versão 3.7 que oferece uma funcionalidade expandida para melhor proteger contra ataques e ameaçasàrede. Suporta a estrutura MITRE ATT&CK para melhorar a detecção de ameaças, automatizar a descoberta de ativos e aprofundar sua integração com a solução Hillstone iSource XDR para a gestão unificada de ameaças.

Proteger as cargas de trabalho: onde quer que elas aconteçam

As soluções de Proteção Incondicional de Carga de Trabalho na Nuvem da Hillstone garantem que o ambiente de dados e a carga de trabalho de uma empresa sejam totalmente seguros.

Com micro-segmentação de rede granular e tecnologia patenteada de direção de tráfego, a última versão do CloudArmour da Hillstone está atualizada com uma poderosa capacidade antivírus que oferece maior proteção contra ameaças e maior visibilidade das cargas de trabalho na nuvem, para que as organizações possam adotar uma infraestrutura cibernética resiliente de nuvem.

Para saber mais sobre as soluções de Segurança Cibernética Integrativa da Hillstone Networks, visite os especialistas da Hillstone durante o RSAC 2023, n.º 1155 Moscone South, em São Francisco, de 24a 27de abril.

Sobre a Hillstone Networks

A Hillstone Networks é líder em segurança cibernética, oferecendo proteção ampla e profunda para empresas de todos os tamanhos, da bordaànuvem, e em qualquer carga de trabalho. A abordagem de Segurança Cibernética Integrativa da Hillstone Networks traz cobertura, controle e consolidação para mais de 26.000 empresas em todo o mundo. https://www.hillstonenet.br.com/

