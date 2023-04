LLYC duplicará seus negócios em três anos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de abril de 2023.

A LLYC SA aprovou o “Compromisso com a inovação e o crescimento“, o plano estratégico que definirá a direção que a empresa assumirá nos próximos três anos. Neste período a empresa pretende duplicar seu tamanho, ser uma empresa mais tecnológica, internacional e igualitária.

A consultoria de comunicação, marketing digital e relações públicas estabeleceu como meta ultrapassar os 130 milhões de euros de receita operacional (total menos o refaturamento de despesas de clientes) em 2025. Este valor significaria um crescimento de 80% no volume de negócios (72,7 milhões de euros em 2022), com um EBITDA de 27 milhões de euros em 2025 (+68% em relação a 2022), mantendo uma margem de 21%.

A unidade Deep Digital da LLYC, (que integra todas as linhas de serviço e soluções de inteligência artificial, transformação digital e inbound marketing) será um pilar fundamental. O objetivo é que até 2025 responda por metade da receita operacional, ultrapassando 60 milhões de euros, graças ao impulso dos serviços de mídia paga e desempenho, incluindo a publicidade programática. Além da implementação de CommsTech em todas as áreas de especialidade da empresa. “Temos o compromisso com a inovação e o crescimento. Os objetivos que assumimos são novamente ambiciosos, e assim seguiremos trabalhando para cumprirmos aquilo que prometemos”, afirma José Antonio Llorente, sócio-fundador e presidente da LLYC.

“Em três anos, queremos ser uma empresa maior, mais tecnológica, mais internacional e igualitária, graças ao esforço dos nossos profissionais e à confiança dos nossos clientes”, garante Luisa García, sócia e COO Global da LLYC.

Para Alejandro Romero, sócio e CEO global da LLYC: “O negócio que acabamos de fechar nos Estados Unidos, com a aquisição da BAM, é um exemplo de onde queremos levar a empresa ao longo dos próximos três anos”.

40 milhões de euros para crescer nos principais mercados

A recente aquisição da BAM permite à LLYC duplicar o tamanho da empresa nos Estados Unidos, onde pretende superar os 20 milhões de euros de faturamento em três anos. Além disso, a empresa está avaliando oportunidades para se estabelecer no Canadá, país relevante para as empresas extrativistas, um setor no qual a LLYC tem ampla experiência. As operações latino-americanas com maiores expectativas de crescimento são México e Brasil, devido ao potencial de desenvolvimento futuro. Na União Europeia, a empresa de consultoria continuará a se concentrar nos assuntos europeus e analisará a possibilidade de abrir um escritório em Bruxelas.

No período de 2023 a 2025, a LLYC planeja investir cerca de 40 milhões de euros em novas aquisições. Serão feitos investimentos em sociedades que permitam que a empresa continue a aumentar seu acesso a tecnologias exponenciais, que contribuam para a meta de crescimento nos Estados Unidos e que reforcem a liderança da empresa em assuntos públicos, sem descartar oportunidades de alto valor agregado que possam complementar o catálogo de soluções.

#Clientecêntricos para impulsionar o crescimento orgânico

A LLYC adaptará sua proposta de negócios às necessidades e desafios dos clientes para permanecer #clientecêntrica. Será consolidada a oferta voltada para as áreas de marketing e assuntos corporativos (especialmente em relação a ESG, assuntos públicos, comunicação corporativa e financeira e gestão de crises e riscos). Além disso, a LLYC espera duplicar o volume de faturamento dos clientes em dois setores específicos: sócio-sanitário (com especial atenção ao setor farmacêutico) e economias extrativistas – especialmente na América Latina.

Investimento anual de um milhão de euros em I+D+i

A LLYC planeja investir 3 milhões de euros até 2025 (um milhão por ano) em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esses recursos se concentrarão no desenvolvimento de soluções baseadas em dados para prever, projetar estratégias e medir resultados em marketing, comunicação e assuntos públicos. Além disso, a empresa continuará usufruindo dos avanços da IA e espera automatizar até 30% dos processos até o final de 2025.

Este investimento é complementar à dotação de 5 milhões de euros para a LLYC Venturing, que continuará identificando startups com a aplicação de tecnologias exponenciais às disciplinas nas quais a LLYC quer investir.

Uma equipe diversificada, uma empresa igualitária e inclusiva

O crescimento do volume de negócios projetado pela LLYC será acompanhado por um maior investimento em talentos. O objetivo da empresa é ter 2 mil funcionários em 2025 (+66% em relação ao final de 2022) com igualdade de gênero (50% dos cargos de gestão ocupados por mulheres) e reconhecimento em todas as operações como o melhor lugar LGTBIQ+ para se trabalhar.

A “fórmula LLYC”, que já promove modelos de trabalho híbridos e remotos, será complementada por um novo projeto de escritório adaptado ao modelo híbrido, bem como medidas adicionais de flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Compromisso ESG

A empresa implementará um plano para reforçar a política ESG do grupo que aprofunda seus compromissos sociais e ambientais. Através da Fundação LLYC, continuará a contribuir para iniciativas que geram valor social, ambiental e de apoio à democracia, graças à dedicação voluntária de mais de 30% dos LLYCERS. Além disso, a empresa aprovará um código de ética do fornecedor para garantir que a colaboração ocorra apenas com as empresas que atendam aos critérios básicos de conduta e a determinados padrões. Em matéria ambiental, serão acrescentados objetivos mais ambiciosos de redução da pegada de carbono por colaborador e em diferentes processos críticos do trabalho para clientes (por exemplo, produção audiovisual ou viagens), além de promover o trabalho com clientes que estimulem ações contra as mudanças climáticas.