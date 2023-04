Telefonia em Nuvem promove redução de custos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de abril de 2023.

A redução de custos é um dos fatores mais importantes para as empresas e a pandemia fez com que essa preocupação aumentasse. Segundo um estudo publicado pela consultoria norte-americana Deloitte, duas em cada três organizações desejam diminuir os gastos em suas operações.

Seguindo essa linha, a telefonia em nuvem foi uma das soluções encontradas pelos gestores, como aponta uma pesquisa produzida pela Fortinet, onde 39% dos empresários acreditam que investir em plataformas em nuvem reduz custos.

Para Ronijairo Brito, Diretor de Planejamento da Diretalog, empresa que atua na área de logística, ao migrar a telefonia empresarial comum para o PABX Virtual, a sua operação pôde, além de diminuir gastos, conhecer uma nova maneira de atender seus clientes. “Migramos para o PABX Virtual e o principal motivo foi não mais querer mobilizar um capital alto com telefonia e, além disso, aproveitamos para nos atualizarmos com uma nova tecnologia”, explica.

O Diretor de Planejamento ainda cita que no período pandêmico seus colaboradores, mesmo de casa, conseguiram atender os clientes com qualidade nas chamadas: “Apesar de sermos uma transportadora, alguns colaboradores trabalharam de casa. A comunicação desses funcionários em home office com a operação e os nossos clientes foi continuada sem ruídos. Essa mudança foi totalmente possível, de forma rápida, adaptável e simples”, comenta.

Já para Pamela Ribeiro, Gerente de Sucesso do Cliente da empresa IUNGO, operadora de telefonia fixa que atua no mercado de PABX Virtual, a redução de custos é um dos principais motivos que fazem os clientes procurarem a solução. “Em média, 20% do nosso público visa reduzir custos. E, mesmo os que não nos recorrem com essa dor, conseguimos diminuir ou, ao menos, empatar os gastos agregando muito mais. No sistema tradicional de telefonia há despesas que às vezes não ficam tão explícitas, mas conseguimos identificá-las ainda no início da negociação”, ressalta.

Pamela conta detalhadamente como a migração para a nuvem ajuda as empresas que necessitam diminuir gastos: “Não é necessário mais custear um central de telefonia, o que chamamos de PABX convencional, que, além do alto valor, requer um espaço adequado para mantê-lo e gastos com manutenções e reparos, onde geralmente são realizados por empresas terceirizadas. São limitações que não existem no nosso serviço e com a economia que o PABX virtual proporciona, as organizações têm condições de aplicar os ativos em outras repartições”, conclui.

Cabe ressaltar que, de acordo com a pesquisa realizada pela Fortinet, há outros fatores que motivam os empresários a migrarem para as plataformas em nuvem, como, por exemplo, maior capacidade de resposta às necessidades do cliente e segurança aprimorada.

Para saber mais, acessar: https://www.iungo.cloud/