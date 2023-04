Thales assume o controle do satélite de demonstração da ESA no primeiro exercício de segurança cibernética do seu tipo

25 de abril de 2023.

A Agência Espacial Europeia (ESA) desafiou os especialistas em segurança cibernética no ecossistema do setor espacial a interferir na operação do nanossatélite OPS-SAT de demonstração da agência. Os participantes utilizaram várias técnicas éticas de ataques hackers para assumir o controle do sistema usado para gerenciar o sistema de posicionamento global da carga útil, sistema de controle de atitude1 e câmera integrada. O acesso não autorizado a estes sistemas pode causar danos graves ao satélite ou levar a uma perda de controle sobre sua missão. A equipe de segurança cibernética ofensiva da Thales trabalhou com a Instalação de Avaliação da Segurança de Tecnologia da Informação (ITSEF2) do Grupo para este exercício singular, que demonstra a necessidade de um alto nível de resiliência cibernética no ambiente operacional muito específico do espaço.

Artist’s impression of OPS-SAT. Credit: ESA – European Space Agency.

A equipe da Thales de quatro pesquisadores de segurança cibernética acessou o sistema de bordo do satélite, utilizou os direitos de acesso padrão para obter controle de seu ambiente de aplicativos e depois explorou diversas vulnerabilidades para a introdução de códigos maliciosos nos sistemas dos satélites. Isso tudo tornou possível comprometer os dados enviados de voltaàterra, modificando especificamente as imagens capturadas pela câmera do satélite, e alcançar outros objetivos como mascarar áreas geográficas selecionadas nas imagens de satélite, ocultando suas atividades para evitar a detecção pela ESA. A demonstração foi organizada especificamente para o CYSAT para ajudar a avaliar o impacto potencial de um ataque cibernético real e as consequência para os sistemas civis.

Durante todo o exercício, a ESA teve acesso aos sistemas de satélite para permanecer no controle e garantir o retorno às operações normais.

“A Thales tem muito a agradeceràESA e aos organizadores do CYSAT por oferecer esta oportunidade única para demonstrar a capacidade de nossos especialistas em identificar vulnerabilidades em um sistema de satélites. Com o crescente número de aplicações militares e civis que atualmente dependem de sistemas de satélite, a indústria espacial precisa considerar a segurança cibernética em todas as fases do ciclo de vida do satélite, desde o projeto inicial até o desenvolvimento e manutenção de sistemas. Este exercício inédito foi uma chance para aumentar a conscientização sobre falhas e vulnerabilidades potenciais para que possam ser eliminadas de forma mais eficaz e adaptar soluções atuais e futuras para aprimorar a resiliência cibernética de satélites e programas espaciais em geral, incluindo os segmentos terrestres e sistemas orbitais”. Pierre-Yves Jolivet, vice-presidente de Soluções Cibernéticas, Thales.

Em uma apresentação de especialistas da Thales e de membros da equipe ESA que será realizada em 27 de abril, os participantes do CYSAT podem saber mais sobre o cenário de ataque utilizado nesta primeira demonstração de técnicas, táticas e procedimentos ofensivos de segurança cibernética.

Recursos de segurança cibernética da Thales para a indústria espacial

Com mais de 40 anos de experiência em segurança cibernética e atividades espaciais, a Thales aplica os princípios de “cybersecurity by design” (segurança cibernética por design) aos produtos que desenvolve para operadoras de satélites e agências espaciais. Seu empreendimento conjunto com Leonardo, o Thales Alenia Space, projeta e oferece soluções inovadoras para telecomunicações, navegação, observação da Terra, monitoramento ambiental, exploração espacial, pesquisa científica e infraestruturas orbitais. Com mais de 3.500 especialistas em segurança cibernética, a Thales ajuda a garantir a segurança dos sistemas de satélite para programas espaciais nacionais e europeus, particularmente o programa europeu de navegação do satélite Galileo, e a nível internacional. Com sua experiência combinada em sistemas de satélite de ponta e soluções de segurança cibernética baseadas nas mais recentes tecnologias militares, a Thales oferece aos governos, instituições e clientes corporativos uma ampla variedade de soluções de segurança cibernética para garantir proteção robusta a todos os elementos de um sistema espacial. Os recursos ofensivos de segurança cibernética demonstrados pela Thales no CYSAT permitem aos clientes antecipar e responder melhor às ameaças atuais e futuras. As soluções de segurança cibernética do Grupo para o setor espacial abrangem tudo, desde a avaliação de riscos e ameaças até a proteção dos dados e segurança de rede, detecção e resposta a incidentes e manutenção da segurança durante todo o ciclo de vida do sistema.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de €4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, particularmente em áreas importantes como as tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética.

A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. o Grupo gerou vendas de €17.6 bilhões em 2022.

Mais informações:

Soluções de Segurança Cibernética | Thales Group

Hitmap de Ameaças Cibernéticas (thalesgroup.com)

Segurança cibernética no espaço: como a Thales enfrenta os desafios futuros | Grupo Thales

Thales Alenia Space, um participante fundamental no programa Galileo | Thales Group

1 A atitude de um satélite refere-seàsua orientação ou posição relativa de uma estrutura de referência, que geralmente é a Terra. Especificamente, ela descreve a orientação tridimensional do satélite em relação ao eixo perpendicular: rotação, inclinação e oscilação.

2Uma Instalação de Avaliação de Segurança de Tecnologia da Informação (ITSEF) é uma instalação confiável e independente de testes de segurança de produtos de terceiros, credenciada por um organismo de certificação nacional (ANSSI na França).

