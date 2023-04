Thales expande autenticação sem senha a clientes do Microsoft Azure Active Directory com novos autenticadores híbridos resistentes a phishing

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de abril de 2023.

Thales, líder mundial no fornecimento de tecnologia e segurança, lançou hoje a série SafeNet eToken Fusion, um novo conjunto de tokens USB que combina Fast IDentity Online 2.0 (FIDO2) com PKI/CBA em um único autenticador. Os novos tokens da Thales foram criados para proteger os usuários do Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) contra comprometimento de contas e oferecer maior segurança para acesso a aplicativos em nuvem e na web. A série SafeNet eToken Fusion permite que as organizações utilizem métodos de autenticação sem senha resistentes a phishing, o que melhora a segurança dos recursos corporativos acessados a partir de qualquer dispositivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005046/pt/

@Thales

Junto com a proteção contra crescentes ameaças de phishing, a série SafeNet eToken Fusion ajuda as organizações satisfazer suas necessidades de conformidade para padrões emergentes de segurança cibernética. PKI/CBA e FIDO2 são os dois únicos métodos de autenticação reconhecidos como resistentes a phishing pela U.S. EO 14028. Isto expande o alcance do portfólio da Thales de autenticadores compatíveis com o setor, incluindo a série IDPrime FIDO.

Haider Iqbal, diretor de marketing de produto IAM na Thales:“Muitas organizações investiram intensamente em infraestrutura de PKI para proteger o acesso a seus recursos internos. Elas querem aproveitar a PKI para proteger o acesso a recursos baseados em nuvem ou mudar a um modo moderno de autenticação (FIDO2), ao manter o uso de PKI para assinatura digital e criptografia de dados. A série SafeNet eToken Fusion oferece o melhor dos mundos FIDO e PKI, e estamos animados em munir os clientes com uma solução que garante segurança aperfeiçoada e medidas de conformidade para acesso a recursos do Azure AD”.

Natee Pretikul, líder de gerenciamento de produtos na Microsoft, Identidade e AcessoàRede:“O suporte a métodos de autenticação resistentes a phishing é essencial para nossa missão de proteger usuários contra o comprometimento de contas. A equipe da Microsoft vem trabalhando arduamente para estender nossos recursos do Azure AD, ao oferecer suporte para CBA (autenticação baseada em certificado) junto com Força de Autenticação de Acesso Condicional. Temos o prazer de anunciar que o Azure Active Directory combinado com novos autenticadores híbridos resistentes a phishing da Thales oferece às agências e aos líderes gerais do setor uma solução integral para manter a conformidade com a Ordem Executiva 14028 do presidente dos EUA e reforçar a proteção de seus dados mais confidenciais”.

Os usuários que utilizam a série SafeNet eToken Fusion e o Azure AD podem ter o benefício de:

Usar um único autenticador para acessar aplicativos em nuvem com segurança e assinar ou criptografar documentos digitais de qualquer computador ou telefone celular

Proteger o acesso a recursos modernos que suportam FIDO e recursos “legados” que suportam CBA

Reduzir o risco de violações de dados ao implantar autenticação multifator (MFA) resistente a phishing

Adotar o FIDO enquanto mantém casos de uso tradicionais de PKI, como assinatura digital qualificada e criptografia de arquivos

A série SafeNet eToken Fusion está disponível para uso hoje. Para uma demonstração, visite o estande da Thales nº N-5369 e o estande da Microsoft nº N-6044 na RSA Conference 2023 (de 24 a 27 de abril em San Francisco, EUA). Para mais informações, acesse nossa página de destino.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. O Grupo oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoasàfrente do processo de tomada de decisão.

Com 77.000 funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões em 2022.

ACESSE

Thales Group

Soluções de Proteção em Nuvem e Licenciamento | Thales Group

Soluções de Segurança Cibernética | Thales Group

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005046/pt/

Contato:

CONTATO DE IMPRENSA



Relações com a mídia da Thales



Segurança e Segurança Cibernética



Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE