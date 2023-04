Busca por Comfort Food cresce e app DeliRec proporciona receitas afetivas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de abril de 2023.

A gastronomia pode ser algo marcante e inesquecível, pois está ligada à cultura, laços familiares e memórias afetivas. O termo “Comfort Food” resume tudo isso, sendo uma expressão que nasceu na década de 90 e que está ligada aos alimentos que trazem conforto, nostalgia e emoção ao subconsciente humano. De acordo com dados da Galunion, de 2022, 38% dos consumidores apontam que uma das principais tendências em oferta culinária são os pratos ou bebidas que trazem aconchego. Além disso, segundo o mesmo levantamento, o termo terá ainda mais adesão em 2023.

O Comfort Food quase nunca está ligado a pratos sofisticados e difíceis de serem preparados, mas sim com receitas mais simples e caseiras, aquelas com cara de almoço de família aos domingos, como por exemplo, strogonoff, lasanha, churrasco, macarrão e sopas. Também são refeições que, além de estimularem boas memórias, podem levar ingredientes saudáveis, dependendo da receita a ser reproduzida. O DeliRec, rede social de gastronomia, conta com mais de 60 mil receitas e todas trazem o passo a passo e lista de ingredientes, o que facilita na preparação e pode aguçar ainda mais emoções e memórias.

“O Comfort food é uma maneira de sempre estarmos em casa e com poucos cliques no DeliRec é possível aprender a preparar um prato nostálgico, que nos leva ao passado e nos ajuda a lembrar de pessoas queridas. São mais de 60 mil receitas, e entres elas muitas foram passadas por gerações. Temos pratos para todos os gostos e momentos”, comenta Claudio Gandelman, CEO e fundador do DeliRec.

O conceito é dividido em quatro grupos: alimentos nostálgicos, que ajudam os consumidores a lembrarem da cidade natal ou de familiares; alimentos de indulgência, que podem suprir uma dor emocional; alimentos de conveniência, que são feitos para serem consumidos de maneira imediata e não precisam de um preparo específico, além de serem facilmente transportados e trazerem uma sensação de conforto. Por último, há os alimentos de conforto físico, que contam com textura ou temperatura que melhora o estado emocional ou do corpo. Essas comidas, em muitos casos, são ricas em açúcar e algum tipo de gordura.

A busca por pratos que podem instigar o lado mais emocional de consumidores também é refletida em deliveries e restaurantes, por isso, é comum encontrar o slogan “comida caseira” nesses estabelecimentos ou serviços. De acordo com o relatório do ano passado da Galunion, 27% dos empreendedores do ramo têm como aposta o investimento em Comfort Food.

Segundo um estudo patrocinado pela Procuradoria Geral de Illinois, pelo Programa de Alimentos Funcionais para a Saúde e pelo Conselho de Pesquisa Agrícola de Illinois, nos Estados Unidos, homens buscam por refeições Comfort Food quando querem celebrar algo. Já as mulheres preferem esse tipo de prato quando estão tristes, outro ponto que mostra a importância que o termo tem tomado no cotidiano de tantas pessoas.

Durante o período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, o ato de cozinhar ganhou ainda mais visibilidade e, em muitos lares, reproduzir as receitas de família era um ato para se sentir próximo e de relembrar os momentos juntos. “Por isso, decidimos criar o DeliRec, como uma forma de compartilhar receitas. A ideia deu tão certo, que hoje já temos 1,3 milhão de usuários que consomem as criações gastronômicas dos nossos criadores”, explica Gandelman.

A alimentação é algo enraizado em cada cultura, família, estilo de vida e preferências. Com o DeliRec é possível aprender receitas locais, internacionais e memoráveis.