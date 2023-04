EBay, B2GO e ApexBrasil atuam para apoiar empresas no e-commerce internacional

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de abril de 2023.

Com o objetivo de promover e facilitar a entrada de produtos brasileiros no mercado global por meio do e-commerce, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o marketplace eBay e seu parceiro no Brasil, a B2GO, lançam ações conjuntas voltadas à ampliação de empresas brasileiras no mercado eletrônico internacional. O objetivo é preparar as empresas para operarem no e-commerce crossborder e facilitar o acesso dos produtos brasileiros a mais de 134 milhões de consumidores espalhados em 190 países.

O projeto coordenado entre a ApexBrasil, o eBay e B2GO (representante do eBay no Brasil) vai possibilitar o acesso ao treinamento on-line ministrado pela equipe profissional do eBay; soluções de parceiros terceirizados para upload de catálogo e sincronização de pedidos e inventário; três meses de assinatura de loja gratuita; descontos; aprendizagem sobre as melhores práticas e ferramentas; e assessoria individual por telefone ou e-mail para o negócio. Em 2023, serão oferecidas pelo menos três turmas para as empresas brasileiras selecionadas pela ApexBrasil. O primeiro webinar para preparar as empresas e a seleção da primeira turma deve ocorrer ainda em abril.

Para Raúl Bustamante, Head de Marketing e Comunicações do Vendedor, Mercados Emergentes Globais do eBay, explorar e ter acesso a novos mercados no mundo e destinar parte da produção para os mercados externos traz ótimos retornos financeiros. Além disso, é possível driblar crises econômicas nacionais, aumentar as vendas, reduzir a carga tributária, estender a carteira de clientes, além de potencializar os lucros por meio do câmbio. “Quando a empresa começa a exportar, uma das vantagens é gerar uma renda maior. Outra grande vantagem é a independência trazida pelo acesso a novos mercados”, comenta o executivo. “No cenário atual do Brasil, buscar estabilidade vendendo para o exterior pode ser crucial para a sustentabilidade de uma empresa”, afirma Bustamante.

Foi pensando estrategicamente nesses desafios que o eBay selou primeiramente a parceria com a B2GO, que irá apoiar nos treinamentos. “O propósito da parceria entre eBay e B2GO é facilitar a internacionalização das empresas que desejam vender online pelo eBay”, explica Nils Strandberg, CEO do B2GO. “Com conteúdo e metodologia ágil de internacionalização, queremos acelerar o crescimento e desenvolvimento de habilidades que não são ensinadas pelas instituições tradicionais, além de oferecer todo suporte de venda online para os empreendedores”, comenta Nils.

A ApexBrasil deve atuar na sensibilização sobre a importância do e-commerce internacional e na seleção das empresas brasileiras com potencial para vender no marketplace. A colaboração entre a ApexBrasil, o eBay e a B2GO integra o Programa E-Xport da Agência, que promove os negócios das empresas brasileiras por meio da inserção no comércio eletrônico internacional e da melhoria da presença digital. O Programa reúne diversas iniciativas de capacitação, além de apoio na abertura de lojas digitais. A aceleração com o marketplace eBay e a B2GO é uma oportunidade para que pequenas e médias empresas de todas as regiões do Brasil possam acessar mercados internacionais.

E-commerce internacional

Nos últimos anos, o comércio eletrônico tornou-se uma parte indispensável do varejo global. À medida que o acesso e a adoção da internet aumentam rapidamente mundo afora, o número de pessoas que fazem compras on-line está cada vez maior. Em 2022, as vendas deste segmento no varejo foram estimadas em mais de 5,7 trilhões de dólares em todo o mundo, apontam dados da Statista (2023). Nos registros do Relatório Global de Crescimento de Vendas de Comércio Eletrônico para 2021-2026, as vendas mundiais de comércio eletrônico devem totalizar US$6,3 trilhões em 2023, e espera-se que esse número continue crescendo nos próximos anos, provando que o comércio eletrônico está se tornando uma opção cada vez mais lucrativa para as empresas.