Mostra do CasaShopping é assinada pela decoradora Ale Rangel

* Por: DINO - 26 de abril de 2023.

A decoradora Ale Rangel foi convidada pela Trançarte, especializada em mobiliário de luxo para áreas externas, para assinar o showroom da loja na sexta edição da mostra ‘Atrás do Vidro’, que acontece anualmente no CasaShopping, no Rio de Janeiro. A exposição tem como premissa trazer, aos visitantes, novidades e tecnologias atuais do setor de interiores e arquitetura. O evento teve início no dia 12 de abril e seguirá por todo o mês.

Os visitantes podem caminhar pelos “Mundos”, ambientes projetados exclusivamente pela Designer. Ale criou quatro espaços, Classic Blue, Burnt Orange, Greenery e Monocromático, cada um explorando uma cor diferente, inspirados nas cores da Pantone e utilizando a decoração com móveis da Trançarte, em um estilo que leva a identidade da designer, explorando revestimentos, texturas, utilizando tecidos, fibras e cordas.

O convite da Trançarte para Ale Rangel veio para estreitar a parceria que já existe entre a loja e a designer há algum tempo. “A Ale desenvolve projetos dinâmicos, misturando elementos clássicos e modernos”, pontua Renata Verdan, da Trançarte. No showroom da loja, também é possível conferir móveis assinados pelo arquiteto catarinense Tufi Mousse, corroborando com os ambientes projetados pela designer.

Segundo Ale Rangel, a ideia é trazer propostas “fora da caixa”, mantendo em evidência os materiais utilizados pela marca. “O cliente precisa se sentir em casa e, ao mesmo tempo, impactado por aquela ambientação.”, afirma a designer, que atua majoritariamente em projetos no Rio de Janeiro.

Além do showroom da Trançarte, os convidados da mostra ‘Atrás do Vidro’ podem visitar mais de 100 ambientes assinados por arquitetos e decoradores, com destaque para o tema deste ano: “Crie Mundos”.

Para Ale Rangel, a oportunidade de assinar o design do showroom da Trançarte é um grande desafio e uma honra. “Estou muito feliz em fazer parte deste evento. Espero surpreender os visitantes com os ambientes minuciosamente planejados e confeccionados”, finaliza a designer.