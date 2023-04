Novo vídeo de diagnóstico no local de atendimento da Nordson EFD explica como a dispensação precisa de fluidos melhora a precisão da produção

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de abril de 2023.

Nordson EFD, uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN) e líder na fabricação de sistemas de dispensação de fluidos de precisão, apresenta um novo vídeo animado com foco em aplicações de dispensação de diagnóstico no local de atendimento dentro do setor de ciências da vida.

Na área médica, um diagnóstico falso pode significar a vida ou a morte de um paciente. É por isto que a Nordson EFD desenvolveu soluções confiáveis de dispensação de fluidos para montar dispositivos de diagnóstico e dispensar reagentes em tiras de teste, a fim de fornecer dados corretos nos quais os médicos e as pessoas podem confiar para tomar decisões informadas sobre cuidados de saúde.

A Nordson EFD oferece uma ampla gama de soluções de dispensação de fluidos para ajudar os fabricantes a montar leitores de diagnóstico com maior confiabilidade e menos rejeições e retrabalho. Estas soluções inovadoras também dispensam reagentes frágeis com precisão nas tiras de teste, garantindo que os reagentes não percam seu conteúdo e propriedades após serem dispensados e não migrem para áreas indesejadas nas bases do conjugado, o que poderia levar a resultados imprecisos.

Saiba mais ao assistir a este vídeo: Dispensação de Precisão para Dispositivos de Diagnóstico no Local de Atendimento (POC)

Aqui está um breve resumo de como as soluções de dispensação de fluidos de precisão melhoram o controle do processo de fabricação médica:

O dispensador de fluidos UltimusPlus™ funciona com uma ampla variedade de fluidos, o que é útil ao trabalhar com reagentes desafiadores e outros materiais sensíveis.

Nossas bombas de cavidade progressiva 797PCP são a solução ideal para reagentes que precisam ser congelados para transporte ou uso posterior.

A tecnologia da válvula de jato PICO Pµlse XP é sobretudo benéfica para dispensar uniformemente reagentes, que podem reagir se houver sobreposição entre depósitos. Esta também é a solução perfeita ao dispensar adesivos de cura UV para unir peças de leitores de diagnóstico.

XP é sobretudo benéfica para dispensar uniformemente reagentes, que podem reagir se houver sobreposição entre depósitos. Esta também é a solução perfeita ao dispensar adesivos de cura UV para unir peças de leitores de diagnóstico. O sistema de dispensação automatizado PROPlus oferece a melhor velocidade e repetibilidade posicional do setor para controle crítico da colocação de depósitos.

Para obter mais informação, acesse a Nordson EFD na web em nordsonefd.com, linkedin.com/company/nordson-efd, e-mail em [email protected] ou ligue +1 401.431.7000 ou 800.556.3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias , ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção .Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes ,juntamente com uma ampla variedades de acessórios , acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na industria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230406005443/pt/

Contato:

Nicole Paquet

Marketing Specialist

+1-401-431-7100 (EUA)

[email protected]

Para mais informação, entre em contato com:

Nordson EFD

Internacional

Natalie Tomasso

+1-401-431-7173; [email protected]

Europa

+44 (0) 1582 666334; [email protected]

China

+86 (21) 3866 9006; [email protected]

Japão

+81 (03) 5762 2760; [email protected]

Coreia do Sul

+82 (31) 7368321; [email protected]

Sudeste Asiático

+65 6796 9522; [email protected]

Índia

+91 80 4021 3600; [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE