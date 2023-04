Robótica Educacional pode ser ensinada de forma dinâmica

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de abril de 2023.

A tecnologia tornou-se uma aliada vital para as instituições de ensino. Nesse contexto, a robótica educacional tem o potencial de estimular diferentes aspectos e trazer benefícios ao processo de aprendizagem.

O recurso da robótica educacional vem ganhando cada vez mais espaço nas escolas, tornando o ensino mais dinâmico e inovador. A introdução do uso de robôs em sala de aula tem se mostrado uma ferramenta para motivar e engajar os alunos, além de possibilitar a aprendizagem de conteúdos complexos de forma mais lúdica e interativa. Introduzir a robótica educacional garante, também, a inclusão nas aulas de atividades relacionadas às áreas STEAM, já que esta exige a pesquisa teórica, o levantamento de hipóteses e a realização de experimentos.

Para Anwar Hachouche, CEO da Eletrogate, empresa da área de comercialização de componentes eletrônicos e kits didáticos, as vantagens da robótica educacional são diversas. “Uma das principais é ajudar a desenvolver habilidades importantes para o futuro dos alunos, como o pensamento crítico e a criatividade”, comenta. “Tais competências, quando trabalhadas continuamente, permitem ao aluno se expressar criativamente e usar a imaginação de maneira ativa, visando encontrar soluções para os mais variados problemas”.

Além disso, a robótica educacional também pode ajudar a estimular o trabalho em equipe, uma vez que muitos projetos exigem que os estudantes trabalhem juntos para construir e programar robôs, o que pode ajudá-los a desenvolver habilidades de comunicação, colaboração e liderança.

O CEO da Eletrogate aponta que “os principais usos para a robótica educacional no ambiente escolar são a criação de robôs que possam realizar tarefas, de jogos e atividades interativas para ensinar conceitos de programação e projetos, a fim de serem usados para ensinar eletrônica e física, ampliando a visão dos alunos no tema”.

Para que este tipo de robótica seja implementado de maneira didática para os estudantes, existem diversas plataformas disponíveis no mercado. Anwar destaca o Arduino como uma destas, pois tal ferramenta é compatível com diversos módulos e utiliza uma linguagem de programação relativamente fácil de aprender. Para o CEO, aprender programação garante ao aluno a oportunidade de desenvolver sua criatividade com a montagem de seu próprio projeto.

A plataforma Arduino oferece uma relação de custo-benefício, módulos e uma comunidade ativa. Isso significa que existem muitos recursos disponíveis na internet para quem deseja aprender a programar com placas Arduino, além de muitos módulos que podem ser usados em projetos de robótica. Por isso, a Arduino pode ser uma das plataformas mais indicadas para quem busca uma solução para projetos de robótica educacional.

É importante ressaltar, também, a relevância do aprendizado de conceitos de programação no contexto da robótica educacional, que decorre do fato de o raciocínio estruturado e metódico ser essencial para o desenvolvimento de sistemas deste tipo. “A programação é uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho, já que a tecnologia tem sido cada vez mais incorporada no ambiente profissional, e aprender a programar desde cedo pode ser um diferencial importante para os alunos no futuro”, acrescenta Anwar.

Além disso, para o empresário, mesmo que o estudante não siga carreira, necessariamente, relacionada à programação ou robótica, as habilidades desenvolvidas neste aprendizado podem ajudar a formar profissionais mais flexíveis, dinâmicos e comunicativos, com qualidades benéficas em qualquer área de atuação.

Tais qualidades, pontua o especialista, têm valor, também, na vida pessoal do estudante, que não só conseguirá lidar melhor com adversidades, como se torna mais questionador e capaz de compreender as tecnologias que utiliza.