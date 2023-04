Thales lança CipherTrust Ransomware Protection para proteger dados críticos

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 26 de abril de 2023.

Thales, fornecedora líder mundial de tecnologia e segurança, anunciou hoje o lançamento do CipherTrust Transparent Encryption Ransomware Protection (CTE-RWP), um recurso licenciado opcional para a CipherTrust Data Security Platform. O CTE-RWP elevará a proteção de arquivos e pastas de clientes contra ataques de ransomware por meio de controles de gerenciamento de acesso e processos de criptografia.

De acordo com o Relatório de ameaças de dados de 2023 da Thales, 49 % dos profissionais de TI informaram um aumento nos ataques de ransomware, sendo que 22 % das organizações sofreram um ataque de ransomware nos últimos 12 meses. Os ataques de ransomware podem paralisar as operações de negócios por completo, bloqueando o acesso a dados críticos até que o ataque seja resolvido – uma grande ameaça para as organizações no que se refere a custo e reputação. Além dos controles de perímetro existentes, é necessária uma abordagem centrada em dados para salvaguardar os dados críticos de serem criptografados por processos não autorizados.

Com o CTE-RWP, a CipherTrust Data Security Platform oferece um novo nível de proteção na luta contra o ransomware. O CTE-RWP ajuda a proteger contra os ataques de ransomware monitorando o sistema de arquivos e detectando, sinalizando ou bloqueando a criptografia indesejada e a exfiltração de dados. Especificamente, o CTE-RWP permite definir listas confiáveis para aplicativos críticos e designar pontos de proteção para sinalizar ou bloquear processos que tentam a criptografia ou exfiltração de dados. O CTE-RWP oferece análise comportamental em tempo real para aplicativos e processos do sistema do usuário, para que os clientes possam usar e interagir com seus arquivos e pastas de forma segura e contínua.

Todd Moore, vice-presidente de Produtos de Segurança de Dados da Thales: “As equipes de segurança da informação e de segurança cibernética estão dedicando mais tempo do que nuncaàproteção contra ransomware. O lançamento desta nova proteção contra ransomware ajuda a proporcionar uma solução líder do setor para o mercado, fortalecendo a CipherTrust Data Security Platform da Thales e oferecendo proteção adicional contra uma ameaça cada vez maior aos dados. As organizações devem aceitar o fato de que o ransomware continuará proliferando e implementar várias medidas para proteger seus dados valiosos contra ataques inevitáveis no futuro”.

Robert Feldman, diretor da Gadens e de Clientes da Thales: “O ransomware é uma ameaça para organizações bem-sucedidas, grandes e pequenas, nas quais os cibercriminosos veem um potencial para trocar dinheiro por privacidade de dados. Em uma empresa como a Gadens, preservar nossa reputação e manter a conformidade são essenciais para o sucesso contínuo. Posso dormir melhorànoite sabendo que temos a proteção de dados e contra ransomware da Thales”.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de €4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, particularmente em áreas importantes como as tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética.

A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. o Grupo gerou vendas de €17.6 bilhões em 2022.

Essas cifras não incluem o negócio de Transportes, que se encontra em fase de alienação.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005044/pt/

Fonte: BUSINESS WIRE