BUNKER seleciona InvestCloud para lançar novo aplicativo digital, abrindo acesso aos mercados de investimento dos EUA para pessoas ricas na América Latina

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

A InvestCloud, líder mundial em transformação digital para o setor financeiro com mais de US$ 6 trilhões em ativos, foi selecionada pela BUNKER, uma empresa fintech sediada nos Estados Unidos que busca democratizar o acesso aos mercados estadunidenses para pessoas da América Latina, para ajudar a lançar uma plataforma de investimento digital pioneira em dispositivos móveis. A nova plataforma da BUNKER foi especialmente projetada para ajudar as pessoas latino-americanas ricas e com alto patrimônio líquido a acessar os mercados de investimento dos EUA, facilitando a abertura e a gestão de contas de investimento no exterior e a busca de seus objetivos financeiros.

A Apex Fintech Solutions Inc. (Apex) também é parte fundamental do lançamento, fornecendo custódia e suporte para corretores de valores por meio de sua subsidiária Apex Clearing Corporation para a nova plataforma. A Apex é uma empresa líder de mercado nos EUA no ecossistema fintech, fornecendo custódia e compensação, consultoria, ativos digitais institucionais e soluções SaaS em seus negócios combinados.

A BUNKER é uma plataforma de consultoria financeira digital desenvolvida pela Smartadvisor LLC – empresa consultora de investimentos regulada pela SEC – e oferece aos investidores ricos e com alto patrimônio líquido na América Latina uma experiência de investimento simples, digital, confiável e excepcional. A BUNKER permite que os clientes invistam nos mercados de investimento regulamentados profissionalmente dos EUA, com um longo histórico de estado de direito e proteção ao investidor. Lançada simultaneamente em toda a América Latina, a BUNKER oferece comunicação em vários idiomas com o cliente combinada com ferramentas de bem-estar e educação financeira, apoiadas por consultoria digital baseada em IA para oferecer melhores resultados aos investidores com preços transparentes e competitivos.

A parceria com a InvestCloud é fundamental para a estratégia da BUNKER. A plataforma baseada em nuvem da InvestCloud permite as melhores experiências de comunicação, planejamento e compra e venda da categoria, tudo centrado em um único Digital WarehouseTM para desbloquear o poder dos dados. A BUNKER está aproveitando a tecnologia da InvestCloud para fornecer comunicação e consultoria personalizada e completa ao cliente, incluindo integração e prospecção automatizadas até o gerenciamento completo do ciclo de vida do cliente (CLM) – tudo em escala. Esta solução é um exemplo do alcance mundial do Digital Advice, nomeadamente com um foco específico na experiência envolvendo dispositivos móveis.

Francisco Sosa del Valle, cofundador e CEO da BUNKER, disse: “Estamos muito entusiasmados por lançar esta solução para tantos latino-americanos que procuram uma maneira fácil e amigável de investir em mercados seguros e bem regulamentados para atingir seus objetivos financeiros de longo prazo. E temos orgulho de nossos principais parceiros: a InvestCloud, como provedora que oferece experiências de investimento confiáveis, exclusivas e atraentes; e a Apex, como provedora líder de serviços de custódia e compensação”.

Will Bailey, diretor de Estratégia da InvestCloud, afirmou: “Estamos entusiasmados em fazer parceria com uma organização visionária que reconhece o poder do digital para impulsionar a expansão. A parceria com a BUNKER mostra a capacidade da InvestCloud de fornecer soluções digitais internacionais para o setor financeiro. A BUNKER não apenas buscou um design que prioriza os dispositivos móveis, mas também implementou nossos princípios básicos de ciência comportamental nos aplicativos de gerenciamento do ciclo de vida do cliente (CLM). Em um mercado que pede experiências cada vez mais personalizadas, a BUNKER supera as expectativas do cliente final com esta solução”.

“A Apex tem o orgulho de fornecer custódia e suporte para corretores de valores para a oferta digital inovadora da InvestCloud e da BUNKER, sustentando nossa missão de permitir investimentos fluidos para investidores do mundo inteiro”, comentou William Capuzzi, CEO da Apex Fintech Solutions. “Continuamos vendo o crescimento em diversidade e soluções aplicáveis dentro do ecossistema de investimento e estamos satisfeitos em apoiar esta plataforma inter-regional para o mercado latino-americano.”

A BUNKER está aqui para ajudar milhões de pessoas ricas da América Latina em busca de um futuro financeiro melhor. Com a BUNKER, ficou mais fácil investir nos mercados dos EUA.

Sobre a InvestCloud

A InvestCloud é uma empresa mundial especializada em plataformas digitais que permitem o desenvolvimento de soluções financeiras, pré-integradas na nuvem. A empresa oferece experiências de cliente sob demanda e soluções de operações intuitivas usando um conjunto cada vez maior de aplicativos modulares, resultando em produtos poderosos, incluindo Comunicação (portais de clientes, portais de consultores, mobilidade e muito mais), Planejamento (baseado em metas, fluxo de caixa, consultoria digital, propostas e mais), Compras e Vendas (mercado digital de produtos financeiros) e Biblioteca de aplicativos (IBOR, ABOR, performance e mais). Com sede em Los Angeles (EUA), a InvestCloud tem mais de 20 escritórios internacionais, incluindo Nova York, Londres, Genebra, Singapura, Tóquio e Sydney, apoiando trilhões em ativos em centenas de clientes diversos – desde os maiores bancos do mundo até gestores de patrimônio, gestores de ativos e empresas de serviços de ativos.

Os atuais clientes da InvestCloud incluem mais de 150 gestores de ativos, mais de 400 gestores de patrimônio e mais de 140 mil consultores financeiros individuais. Somente nos EUA, a InvestCloud possui oito dos 10 principais bancos e sete dos 10 principais patrocinadores de contas gerenciadas.

Para mais informações, acesse www.investcloud.com

Sobre a Apex Fintech Solutions

A Apex Fintech Solutions é uma potência em fintech que permite acesso contínuo e investimento fluido para todos. O omni-suite de soluções escaláveis da Apex alimenta a inovação e a evolução de centenas de líderes de mercado, desafiadores, criadores de mudanças e visionários da atualidade. O ecossistema digital da empresa cria um ambiente onde os clientes com as maiores ideias são capacitados para mudar o mundo. A Apex trabalha para garantir que seus parceiros tenham sucesso na linha de frente do setor por meio de custódia e compensação sob medida, consultoria, ativos digitais e soluções SaaS por meio de suas marcas Apex Clearing™, Apex Advisor Solutions™, Apex Silver™ e Apex CODA Markets™.

Para mais informações, acesse o site da Apex Fintech Solutions: https://www.apexfintechsolutions.com

Sobre a BUNKER

A BUNKER utiliza a melhor tecnologia para fornecer às pessoas da América Latina acesso aos mercados financeiros mundiais por meio de uma plataforma simples, segura e econômica. Nossa missão é fornecer uma ferramenta financeira que qualquer pessoa possa acessar e usar facilmente para obter conselhos financeiros sofisticados a custos extremamente baixos, independentemente de onde morem, quanto dinheiro tenham ou quão experientes sejam financeiramente. A BUNKER está aqui para que todos possam ter uma chance de criar riqueza a longo prazo, em qualquer lugar.

Para mais informações, acesse www.bunkerinvest.us ou baixe o aplicativo nas lojas iOS ou Android. BUNKER: investir nos EUA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005031/pt/

Contato:

Assessoria de Imprensa da InvestCloud:



Linden Gregory

Metia Group

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE