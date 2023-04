Contabilidade é um elemento vital para resultados positivos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

A contabilidade é um elemento-chave para todos os empreendedores. Trata-se de uma ferramenta vital para o planejamento financeiro, tomada de decisões e manutenção das finanças da empresa em ordem. Ela é a ciência que estuda e controla o patrimônio de uma empresa, incluindo o registro de todas as operações financeiras, bem como a elaboração de relatórios e demonstrativos que ajudam os funcionários a avaliar a saúde financeira de uma empresa.

Quando se trata de empreendedorismo, a contabilidade pode ser uma ferramenta valiosa para planejar o futuro do negócio, pois ajuda a estabelecer metas, monitorar o fluxo de caixa, identificar oportunidades para expandir ou reduzir operações e fornecer uma visão clara das finanças da empresa. Por esse motivo, quem deseja entrar no universo do empreendedorismo necessita ter uma equipe independente, experiente e confiável atuando na área contábil.

Mestre em Controladoria, Enzo Ribeiro destaca a importância da contabilidade para as empresas e cita alguns exemplos do que é preciso fazer de forma geral. “A contabilidade é fundamental em qualquer negócio. Isso inclui a preparação de impostos e a elaboração de balanços patrimoniais e de demonstrativos financeiros. Uma contabilidade organizada e precisa ajuda a evitar problemas com os órgãos regulatórios”.

A contabilidade se mostra ainda mais essencial para os empreendedores quando colocamos em números. De acordo com a Serasa Experian, 28% de micro e pequenas empresas estão no vermelho. Outro dado relevante é um levantamento do IBGE, que aponta que 48% das empresas brasileiras encerram suas atividades em até três anos devido a problemas de gestões administrativa, organizacional e financeira.

“Uma análise do relatório pode ajudar a identificar áreas em que a empresa está gastando muito dinheiro ou em quais pode economizar. Isso pode incluir a redução de custos operacionais, a eliminação de desperdícios ou a revisão de preços de venda”, afirma Enzo Ribeiro.

Para se obter êxito no empreendedorismo é preciso de uma gestão sólida e uma equipe experiente e confiável para aumentar as chances de não entrar nestes números negativos. Contudo, a contabilidade vai além da questão financeira e também ajuda o empreendedor em outras áreas de forma indireta.

“Um ponto que precisamos reforçar é que a contabilidade não é apenas uma atividade financeira, mas também uma ferramenta de comunicação. Relatórios contábeis precisos e bem elaborados podem ajudar a atrair investidores, parceiros comerciais e clientes. Eles fornecem uma visão clara da saúde financeira da empresa, ajudando, assim, os empreendedores”, reforça Enzo Ribeiro.