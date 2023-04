Detectores de gás cloro auxiliam na proteção e segurança do tratamento da água

27 de abril de 2023.

Atuando há mais de 15 anos em conjunto com a COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), a Fluid Feeder, empresa da área de equipamentos e serviços para tratamento de água e efluentes, certificada pelo ISO 9001:2015, entregou, recentemente, o total de 165 detectores de gás cloro, equipamento de segurança fundamental para qualquer ambiente onde haja a produção, uso ou estoque desse tipo de gás.

O sistema utilizado aciona um alarme ao identificar a presença do gás no ambiente. A partir daí, existe a possibilidade de que seja acionado um sistema de segurança que fecha as válvulas dos cilindros e/ ou liga um exaustor/ lavador de gases para reduzir a concentração indesejada em casos de eventuais vazamentos.

“Cada estação de tratamento de água utiliza pelo menos um sensor, então, podemos afirmar que 165 pontos estarão protegidos do risco de vazamento de cloro”, analisa Francisco Oliver, diretor técnico industrial da Fluid Feeder.

Presente em diversas estações de tratamento de água por sua eficiência e economia, o gás cloro pode apresentar riscos às pessoas e ao ambiente. Mesmo em situações em que há baixa concentração, o cloro gás é altamente tóxico e corrosivo em locais que apresentam umidade, causando forte mal-estar, principalmente nos olhos e sistema respiratório.

Portanto – explica Oliver – investir na detecção e fechamento rápido das válvulas é fundamental para que a empresa funcione em segurança, bem como também evitar a perda do insumo.