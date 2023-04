Economista fala sobre o Sistema Financeiro Nacional em webinário de Associação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

O economista Álvaro Bandeira, em webinário concedido o canal Educa Aberj – da Associação de Bancos no Estado do Rio de Janeiro – discorreu acerca das principais conjunturas da atualidade que impactam direta ou indiretamente o Sistema Financeiro brasileiro, e quais os aspectos que refletem a crise econômica nesse sentido. A apresentação foi realizada de maneira clara e objetiva, com o conteúdo dividido em tópicos bem organizados.

O palestrante iniciou sua explanação apontando a organização do Sistema Nacional, abordando o papel do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, das Instituições Financeiras e do Conselho Nacional de Seguros Privados e Seguradoras. Em seguida, o palestrante fez um panorama histórico das crises econômicas, tanto externas quanto internas, e seus efeitos no cenário econômico mundial.

A partir da determinação de um histórico de crises, Bandeira abordou as conjunturas mundiais propícias a momentos de instabilidade, partindo para a análise do cenário econômico mundial em 2023. Sendo assim, destacando que o ano vigente seria problemático para muitas economias, inclusive a brasileira, o palestrante ainda apontou como consequência do cenário econômico mundial a redução da possibilidade de ações mais contundentes pelos bancos centrais dos países.

Em seguida, tendo em vista a incidência da tecnologia sobre as operações financeiras contemporâneas – sobretudo no que diz respeito à rapidez com que as informações circulam e transações são realizadas ao redor do globo – foi colocado em pauta o aspecto instantâneo e abrangente da crise.

Em um dos momentos mais aguardados do webinário, Bandeira evidenciou o atual cenário de crise mundial, falando sobre a estrutura do mercado financeiro americano e os impactos da quebra do Silicon Valley Bank, não apenas para os Estados Unidos, mas para a conjuntura econômica mundial como um todo. Também fez comparações com a Crise do Subprime, em 2008 – que teve o seu auge marcado pela quebra do banco de investimentos Lehman Brothers.

O palestrante ainda abordou a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, fazendo apontamentos sobre a crise na Suíça e o impacto sobre o PIB do país, e tecendo comentários acerca da relação da situação do Credit Suisse com a quebra do Silicon Valley Bank.

Ainda, Álvaro Bandeira abordou o impacto do cenário de crise mundial sobre o Sistema Financeiro Brasileiro e as especulações sobre o mercado mundial geradas pela crise.

Por fim, na seção de perguntas e considerações finais, ele discutiu o corte surpreendente na produção de petróleo pela OPEP e a desaceleração econômica dos EUA, UE e China e seus efeitos sobre a economia global.

Mais informações em: https://aberj.com.br/