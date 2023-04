Empresas do setor de supermercados estarão na APAS Show 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

O 45º Ranking da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, aponta que o setor é o principal canal de abastecimento dos lares, principalmente no que diz respeito ao quesito essencial: a alimentação.

Segundo a pesquisa mais recente, com dados consolidados de 2021, o setor alcançou um faturamento de R$ 611,2 bilhões, por meio da operação de todos os seus formatos e canais de distribuição (mercado de vizinhança, supermercado, hipermercado, atacarejo e e-commerce). Com isso, o resultado consolidado pelos supermercados representa 7,03% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

A APAS Show, feira de negócios que ocorre em São Paulo, de 15 a 18 de maio de 2023, deverá mostrar os lançamentos dos fornecedores da cadeia produtiva supermercadista. A expectativa é superar os números do ano passado. A APAS Show 2022 recebeu mais de 111 mil visitantes e gerou 30 milhões de reais em negócios.

O nicho da alimentação apresenta casos de expansão de negócios. A Baita Alimentos, de São Paulo, empresa que produz empanados de frangos, peixes e suínos, é um exemplo. “Estamos crescendo ano a ano e acabamos de inaugurar uma nova unidade de produção para atender a demanda”, explica Márcio Ortega, CEO da empresa. Ele acredita no sucesso da Feira e prepara o lançamento de bananas empanadas para a APAS 2023.

A APAS Show 2023 acontece de 15 a 18 de maio, no Expo Center Norte. O estande da Baita Alimentos ficará no Pavilhão Azul, Rua 6/B, número 146.